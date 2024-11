L'anteprima del servizio che andrà in onda nei prossimi giorni:«Vai via o ti sparo!». Sono immagini da brividi quelle che ha registrato a Prarolo (Vercelli) Vittorio Brumotti, che al termine di un inseguimento si è visto puntare contro una pistola da un pusher. L'inviato era lì per documentare lo spaccio che si consuma in una cascina diroccata e nelle campagne limitrofe