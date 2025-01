A due anni chiude la mamma fuori di casa e scoppia l'incendio, salvataggio da film dei carabinieri. VIDEO

A Travagliato, nel Bresciano, due bambini sono stati salvati dai carabinieri mentre un incendio stava prendendo piede in casa. Un bambino di soli 2 anni, chiudendo accidentalmente la madre fuori casa, ha involontariamente dato il via a una situazione pericolosa. All'interno dell'abitazione, anche una neonata e alcune pietanze lasciate sul piano a induzione, che hanno causato il principio di incendio. I carabinieri, evitando di rompere la porta principale per non ferire i piccoli, sono entrati attraverso il garage, portandoli in salvo. I bambini, esposti al fumo, sono stati ricoverati per accertamenti all'Ospedale Sant'Anna di Brescia.