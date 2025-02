L'ex concorrente del Grande Fratello: "Mio figlio picchiato e preso a pugni in faccia". VIDEO

Un episodio inquietante si è verificato sabato sera in piazza San Cosimato, a Trastevere, dove il figlio sedicenne di Marina La Rosa, ex concorrente del Grande Fratello, è stato colpito con un pugno in pieno volto da uno sconosciuto. Anche un amico del ragazzo è stato preso di mira, in quello che potrebbe essere un attacco casuale o un caso di "knockout game", il pericoloso fenomeno che prevede di colpire all'improvviso uno sconosciuto per poi fuggire.

La stessa La Rosa ha affidato il suo sfogo ai social:

"Era passata da poco la mezzanotte quando mio figlio è stato colpito senza motivo. Sono andata a sporgere denuncia e gli agenti mi hanno detto che Trastevere è diventato il Bronx: il sabato sera ci sono solo dai tre ai sette poliziotti a presidiare la zona.”