Vincenzo De Luca indagato, appalti truccati e scambio di voti a Salerno

Bufera giudiziaria su Salerno, il governatore Vincenzo De Luca è indagato per corruzione

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha ricevuto una avviso di proroga delle indagini sulla vicenda della coop di Salerno. Da quanto si apprende da ambienti vicini all'ex sindaco di Salerno, l'ipotesi che gli viene contestata dalla Procura di Salerno è di concorso in corruzione. Nella vicenda sono coinvolte in totale 29 persone, tra cui il consigliere regionale Nino Savastano, attualmente ai domiciliari, e del ras delle coop salernitane Fiorenzo Zoccola.

Nel dettaglio, l'indagine sulle coop condotta dalla Procura di Salerno è nata per fare chiarezza sugli appalti pubblici gestiti da alcune cooperative per il recupero dei lavoratori disagiati. La Procura si è rifiutata di parlare su vicende in corso. Induzione indebita, associazione per delinquere e un caso di corruzione elettorale le principali accuse. Tra i 29 indagati anche l’attuale sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.