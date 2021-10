Violenza domestica, abusi su compagna e figlia disabile. Arrestato a Siracusa

Violenza di genere, abusava della compagna e della figlia disabile, arrestato un 46enne nel Siracusano

Un inferno per madre e figlia durato anni. La donna e la figlia disabile, avuta da un precedente matrimonio, sono cadute vittima di violenze sessuali e maltrattamenti di ogni genere da parte del convivente 46enne. A inchiodare il carnefice la denuncia della vittima. Ora in carcere, dopo le indagini del commissariato di di Avola, in provincia di Siracusa, aveva conosciuto la compagna nel 2015 e aveva iniziato una convivenza dalla quale erano nati dei figli. Con loro viveva anche la ragazza malata.

La madre è stata costretta a patire percosse e violenze di ogni tipo, subite sotto la minaccia di ritorsioni alla figlia ammalata. Finché ha chiesto aiuto alla polizia. La procura di Siracusa ha ottenuto dal gip la misura di custodia cautelare in carcere accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate nei confronti della campagna e della figlia della donna.