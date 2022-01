Roma, violenza sessuale a Capodanno: stuprata una 17enne. Due arresti

Roma, 17enne stuprata alla festa di Capodanno: arrestati due giovani di 19 e 21 anni, un terzo indagato

I carabinieri della compagnia di Roma Cassia hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal gip di Roma, nei confronti di 3 ragazzi di eta' compresa tra i 19 e i 21 anni (2 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto ad obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con obbligo di dimora in Roma), gravemente indiziati, a vario titolo, di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravata, perche' perpetrata nei confronti di una ragazza minore degli anni 18 (in condizione di inferiorita' psico-fisica in quanto in forte stato di alterazione psicofisica) all'interno di una privata dimora.

L'indagine, coordinata dalla procura di Roma, e' stata avviata a seguito della denuncia formalizzata nella tarda serata del 02 gennaio scorso presso la stazione dei militari di Roma La Storta, da una ragazza, che non aveva ancora compiuto 17 anni, in cui raccontava di aver subito una violenza nella notte tra il di Capodanno ad opera di alcuni ragazzi, durante una festa organizzata in una villetta a schiera, situata a Roma in zona Primavalle.

Gia' nell'immediato sono state avviate le prime attivita' finalizzate a identificare le persone presenti e i colpevoli del delitto; contestualmente la ragazza era stata accompagnata presso l'Ospedale San Pietro di Roma dove le erano state diagnosticate lesioni guaribili in 30 giorni. Inoltre, e' stato appurato che nel sangue della minore erano presenti tracce di sostanze che lasciano supporre che la giovane, al momento della violenza, si trovava in condizione di inferiorita' psico-fisica.

L'indagine dei carabinieri, condotta avvalendosi di intercettazioni telefoniche ed ambientali, unite ad una attivita' di osservazione a distanza, si e' conclusa ad aprile 2021 e ha consentito di identificare compiutamente le persone gravemente indiziate della violenza.