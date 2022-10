Violenza sulle donne: picchia la moglie sulla testa con un batticarne

Il 66enne era già noto alle Forze dell'ordine di Pozzuoli, adesso è in attesa dell'udienza di convlida del fermo

Una lite tra marito e moglie, lui sessantasei anni, lei sessantadue. Quando a lui le parole non sono più sembrate sufficienti, ha preso un batticarne in legno e ha cominciato a colpire la donna sulla testa, così tante volte da rompere l'utensile.

In soccorso della donna è arrivato il padre che, dopo aver chiamato il 112, ha provato a fermare la violenza del genero senza riuscirci. Infatti, è stato picchiato selvaggiamente anche lui. I medici gli hanno dato sette giorni di prognosi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri sella sezione radiomobile di Pozzuoli, in seguito alla chiamata del padre della donna al 112. Il 66enne era già conosciuto dalle Forze dell'ordine e, per lui, si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale: è accusato di tentato omicidio e in attesa dell’udienza di convalida.

La donna è stata portata in ospedale, così come il padre di lei. La brutale violenza di cui la donna è stata vittima le costerà 40 giorni di prognosi, ma non è in pericolo di vita.