Violenze Capodanno Roma, "Mica lo sapevo che me andava a denuncià. Le sparo"

Violenze Roma, il silenzio dell'amica: "Tranquilli, mica faccio l'infame"

L'inchiesta sulle violenze sessuali di Capodanno 2020 in una villa a Primavalle a Roma Est ai danni di una 16enne prosegue, ed emergono nuovi retroscena. Intanto non sarebbe stata solo una la ragazza abusata, ma ce ne sarebbe stata - si legge sul Corriere della Sera - anche un'altra, che però avrebbe deciso di non denunciare. Un evento lanciato sui social dal gruppo «Primavalle» alla ricerca di «ragazze con cui festeggiare Capodanno». All’appello aveva risposto una ragazza del gruppo «Parioli», mettendo in contatto le due comitive. La richiesta degli organizzatori a lei e alle amiche era di "venire in numero maggiore rispetto ai ragazzi e preferibilmente non fidanzate". Il silenzio dei genitori di fronte a queste confessioni non sfugge al gip.

"Gli indagati - prosegue il Corriere - sono del tutto privi del rispetto delle regole. Né migliore affidamento può riporsi nelle loro rispettive famiglie che hanno consentito la loro partecipazione alla festa e in taluni casi li hanno accompagnati e certamente li hanno riforniti di denaro per l’acquisto di stupefacenti. Neppure per un istante emerge un segno di resipiscenza e nemmeno un dubbio sulla liceità delle azioni commesse e tantomeno una parola di commiserazione per la vittima. Il dialogo tra un ragazzo e i suoi genitori. "Cioè tu manni tu fija a 16 anni col lockdown, oltretutto n’abiti manco qua, a na festa e poi la mattina dopo te svegli e denunci? Ma che sei infame?». Poi ammette: «Mica lo sapevo che m’andava a denuncia’. Giuro che vado a Barcellona e je sparo in faccia... davvero la faccio a pezzi». Anche le ragazze del gruppo si tengono il gioco: «Ai carabinieri gli ho detto che non sono stata io (a portare la cocaina, ndr)», dice una minorenne. E l’amica: «Non faccio l’infame, non ti tradisco». Poi uno dei due minorenni indagati confida alla mamma: "Io te lo dico... una me la so’ proprio... a divertimme, ma’".

LEGGI ANCHE

Caso Moby, Grillo a Patuanelli: "Tirrenia sta fallendo, possiamo intervenire?"

Moby, Onorato: "Diamo quei 120 mila €, è importante. Procediamo col rinnovo"

Governo choc: deposita atto al Senato prevista proroga emergenza dicembre 2022