Virus, 8.514 malati e oltre mille guariti. Aumento dei morti: 168 in 1 giorno

CORONAVIRUS: BORRELLI, 'OGGI 280 GUARITI, TOTALE SALE A 1004'

"Oggi i guariti sono 280". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli nel corso del punto stampa quotidiano. Il totale dei guariti sale così

a 1004 persone.

CORONAVIRUS: BORRELLI, 'OGGI 168 DECESSI, NON DA VIRUS MA CON VIRUS'

"Oggi abbiamo avuto 168 decessi. Sono persone che sono morte non per il Coronavirus ma che avevano il Coronavirus". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli nel corso del punto stampa quotidiano. In totale le vittime salgono a 631

Coronavirus, Gallera: in Lombardia 468 decessi. 5791 positivi

La Lombardia conta a oggi 468 decessi per il coronavirus, 135 in più rispetto a ieri. Lo ha affermato l'assessore al Welfare Giulio Gallera in conferenza stampa. I casi positivi sono 5791, circa 330 più di ieri, ma la cifra, ha spiegato è influenzata dal fatto che molti campioni arrivano in orari differenti e i dati quindi non sono sempre omogenei. Ieri la crescita era stata di circa 1200. I ricoveri sono 505 in più, 3319, e quelli in terapia intensiva aumentano a 466 (+26). I dimessi sono 896. I posti letto in terapia intensiva sono 644 posti letto, nel complesso sono stati gestiti 778 pazienti, di cui 103 dimessi e 80 deceduti.

CORONAVIRUS, SUPERATI I 10MILA CASI IN ITALIA: ECCO I DATI PER REGIONE

Ad oggi,in Italia sono stati 10.149 i casi totali, mentre sono 8.514 le personeche al momento risultano positive al virus. E' quanto emerge del dalmonitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sulterritorio nazionale diffuso alle 18 presso la sede del Dipartimentodella Protezione Civile, dove proseguono i lavori del Comitato Operativoal fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componentie delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezionecivile. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 4.427 inLombardia, 1.417 in Emilia-Romagna, 783 in Veneto, 436 in Piemonte, 381nelle Marche, 260 in Toscana, 99 nel Lazio, 126 in Campania, 128 inLiguria, 110 in Friuli Venezia Giulia, 60 in Sicilia, 55 in Puglia, 50nella Provincia autonoma di Trento, 37 in Abruzzo, 37 in Umbria, 15 inMolise, 20 in Sardegna, 17 in Valle d'Aosta, 11 in Calabria, 38 nellaProvincia autonoma di Bolzano e 7 in Basilicata. Sono 1004 le personeguarite. I deceduti sono 631, questo numero, però, potrà essereconfermato solo dopo che l'Istituto Superiore di Sanità avrà stabilitola causa effettiva del decesso.

Coronavirus, E.Romagna: 1.533 positivi (+147), 85 decessi (+15)

In Emilia-Romagna sono complessivamente 1.533 i casi di positività al Coronavirus, 147 in più rispetto all’aggiornamento di ieri pomeriggio. Un aumento inferiore rispetto a quello di ieri, quando erano stato 206.Ne dà notizia la regione. Complessivamente sono 669 persone in isolamento a casa perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o prive di sintomi; quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 98 (8 in più rispetto a ieri). Salgono invece a 31 (ieri erano 30) le guarigioni, 30 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche. Ottantacinque i decessi, a fronte dei 70 di ieri : 15, quindi, quelli nuovi, che riguardano 3 donne e 12 uomini; la maggior parte delle persone decedute aveva patologie pregresse, in qualche caso plurime, mentre per 5 pazienti sono ancora in corso gli approfondimenti.

In dettaglio, Piacenza 633 (31 in più rispetto a ieri),Parma 325 (46 in più), 206 Rimini (42 in più), Modena 127 (11 in più), Reggio Emilia 104 (1 in più),Bologna 86, di cui 37 del circondario imolese (complessivamente 6 in più, di cui 2 del circondario imolese), Forlì-Cesena 20 (di cui 14 Forlì e 6 Cesena, complessivamente 4 in più, di cui 1 a Cesena e 3 a Forlì), Ravenna 24 (5 in più), Ferrara 8 (1 in più rispetto a ieri).

Sono 86 i decessi in seguito al coronavirus in Emilia Romagna: 16 quelli in più rispetto a ieri, che riguardano 3 donne e 13 uomini; la maggior parte delle persone decedute aveva patologie pregresse, in qualche caso plurime, mentre per 6 pazienti sono ancora in corso gli approfondimenti. I nuovi decessi si sono registrati 2 nella provincia di Bologna, 3 in quella di Reggio Emilia, 2 in quella di Parma, 6 in quella di Piacenza e 3 in quella di Rimini.

Coronavirus: in Campania 137 casi, 2 guariti e 4 decessi

Salgono a 137 i casi di positività a Coronavirus in Campania, una decina in più rispetto ieri sera. L'Unità di Crisi della Protezione civile della Regione rende noto che nella mattina sono stati esaminati 68 campioni nei laboratori del centro di riferimento dell'ospedale Cotugno, e 9 di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Due le persone guarite e 4 quelle.decedute con positività al virus. A Napoli città sono 48 i casi gestiti da strutture della Asl Napoli 1; in provincia, 37 (di cui 11 in carico ad Asl Napoli 2 e 26 ad Asl Napoli 3); ad Avellino, 6 casi; a Benevento, 2; a Caserta, 25; a Salerno, 16. Ci sono poi altri 3 casi di persone che provengono da fuori regione. Un uomo deceduto all'ospedale San Paolo di Napoli è invece tra i casi negativi al test del contagio.