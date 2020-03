Virus, chiusa la chiesa dei leghisti a Roma. Fontana ci andava a pregare…VIDEO

Dopo la chiusura della chiesa di San Luigi dei Francesi nella Capitale, è scoppiato il panico fra i leghisti romani che volevano andare a pregare e a seguire la messa. La chiesa infatti, si trova a due passi dalla nuova sede della Lega, in via della Panetteria, fra il Quirinale e Montecitorio. La decisione è arrivata dopo che un prete di 43 anni, al suo ritorno da San Luigi dei Francesi, è stato ricoverato in ospedale a Parigi perché risultato positivo al Coronavirus. Anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana, come riferiscono alcuni leghisti romani, pare abbia visitato nelle scorse settimane la chiesa francese.

La chiusura è una misura “di precauzione" specifica il sito della chiesa stessa, affermando che non si celebreranno messe né saranno possibili visite turistiche per le prossime due settimane. Un disagio che ha colpito lo stesso segretario della Lega Matteo Salvini che ha dovuto rimandare la festa del suo compleanno al 6 aprile, inizialmente programmata al 9 marzo. Insomma, per colpa del Coronavirus, Salvini e i tanti leghisti romani, non potranno festeggiare né pregare.