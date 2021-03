Virus, strage di anziani in una Rsa: 22 morti.Due arresti per epidemia colposa

L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Ormai raggiunti i 100 mila morti per Covid in tutto il Paese. Tra questi ci sono anche 22 anziani di una Rsa di Potenza, sulla cui scomparsa da qualche tempo la Procura aveva aperto un'indagine. Sono finiti in manette i due titolari della struttura. Le accuse sono di epidemia colposa e omicidio colposo in danno di 22 anziani e circonvenzione di incapaci.

Per i pm "Nessuna procedura anti contagio è stata rispettata", per ragioni di "risparmio e di profitto" e anche i dipendenti dovevano procurarsi da soli i dispositivi di protezione individuale, e ciò ha determinato il diffondersi dell'epidemia di Covid. Secondo gli investigatori dei Nas, "in presenza di epidemia accertata", i titolari non hanno sottoposto al tampone un'ospite, poi trasferita "abusivamente" in un'altra struttura.