Visti falsi, un trafficante di uomini: "4mila€ e entri in Italia facilmente"

Traffici di visti falsi, un nuovo scandalo travolge il governo. Tajani spiega che cosa c'é dietro

Scoppia un nuovo scandalo che travolge la Farnesina e il ministro degli Esteri Tajani e rischia di creare un caso a livello internazionale: visti falsi per entrare in Italia. Un reportage di Fuori dal coro di Rete 4 svela tutto e Tajani è costretto ad ammettere: "Abbiamo preso provvedimenti". Da qualche anno - si legge su La Verità - ottenere i visti d'ingresso in Italia sembrerebbe diventato un gioco da ragazzi. Esce allo scoperto un trafficante di uomini: "Ottenere i documenti falsi per il visto é facile. Con 4mila € si entra in Italia". Sarebbero coinvolte le sedi diplomatiche di Congo, Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka. Il trafficante di uomini spiega i dettagli: "in Italia c'é meno controllo, in altri paesi, come la Germania, é molto più difficile ottenere documenti falsi".

Tajani ammette la falla: "Ho disposto controlli straordinari in Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh. Nei giorni scorsi, una simile missione ha ispezionato le ambasciate di Kinshasa e Brazzaville. Ulteriori ispezioni sono previste anche in altre regioni, quali l'America Latina e i risultati sono a disposizione delle competenti autorità giudiziarie. L'indagine - prosegue La Verità - si sta concentrando su collaboratori e funzionari dell'ambasciata italiana poi spostati in altri Paesi, che avrebbero rilasciato visti a fronte di pagamenti di cifre che oscillerebbero tra i 5 e i 6mila dollari. La questione venne alla luce anche nel 2021, quando sparirono 1000 lasciapassare, ma l'allora ministro degli Esteri Di Maio minimizzò. Sono stati trovati solo una parte degli adesivi trafugati. Timori anche per il rischio terrorismo.