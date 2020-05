Vittoria, bimbi uccisi da Suv: 9 anni a Rosario Greco

Rosario Greco, accusato di aver travolto e ucciso con un suv due bambini di 11 anni, Alessio e Simone, a Vittoria, in Sicilia, è stato condannato a 9 anni di carcere. La decisione è arrivata dopo tre ore di camera di consiglio al tribunale di ragusa ed è stata letta alle 12.20. Il giudice per l'udienza preliminare Ivano Infarinato era uscito dall'aula alle 9.26 per ritirarsi in camera di consiglio dopo una brevissima udienza, nel corso della quale il pm Fabio d'Anna ha rinunciato alle repliche. Il Comune di Vittoria - che ha chiesto venga contestato l'omicidio volontario con dolo - e i genitori e i parenti dei bambini, hanno prodotto e depositato memorie. Il Comune di Vittoria ha chiesto un risarcimento danni da un milione di euro. "No comment - le prime parole delle difese di Greco rappresentate dagli avvocati Salvatore Citrella e Nunzio Citrella dopo la pronuncia della sentenza -. Attendiamo di leggere le motivazioni".

Le parole dei genitori di Alessio

"Il giudice non ha fatto il proprio lavoro". Alessandro e Lucia, genitori di Alessio, che fu ucciso da un suv lo scorso anno a Vittoria insieme al cuginetto Simone, accolgono con "troppa delusione" la sentenza che ha condannato Rosario Greco, alla guida di quel suv, a 9 anni di carcere. "I ministri si sveglino, gli italiani si sveglino, non si puo' fare una legge cosi'. Giorno 29 mio figlio avrebbe fatto 12 anni. Non si può accettare il ritto abbreviato, ieri ci lamentavamo del pm ma è stato il giudice a non fare il proprio lavoro. Così non gli ha dato la pena per quel che ha fatto, da 18 è stata abbassata a 9 anni". Rosario Greco, accusato di aver travolto e ucciso con un suv due bambini di 11 anni a Vittoria, in Sicilia, è stato condannato a 9 anni di carcere. La decisione è arrivata dopo tre ore di camera di consiglio al tribunale di Ragusa ed è stata letta alle 12.20.