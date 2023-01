Voci di matrimonio tra Meloni e Giambruno. Il rumor bomba sulla premier

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, le voci sulle nozze

Impazza il gossip sul possibile matrimonio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il compagno Andrea Giambruno. A rilanciare l’indiscrezione il settimanale Oggi, secondo cui in conseguenza dell’incontro col Pontefice la coppia avrebbe deciso di sposarsi “religiosamente”. Una cerimonia “segreta e privatissima”, secondo il gossip. Giambruno, tuttavia, intervistato dal Corriere della Sera, non conferma né smentisce. E quando la domanda accenna al tema di un possibile matrimonio, la tronca sul nascere: “Credo che accadano cose più interessanti nel mondo”.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno: il racconto a cuore aperto del first gentleman

Che sia stato toccato un nervo scoperto? Del resto il “first gentleman”, nel raccontare i suoi primi tre mesi a fianco della – anzi “del” – presidente del Consiglio, parla anche dei “sacrifici familiari” per conciliare il ruolo di papà della piccola Ginevra con quello di compagno della donna più in vista del Paese: “Non so davvero come faccia. Anche quando è a Roma, Giorgia non arriva prima delle 23” dice Giambruno. E parla anche di sé, visto che nel frattempo il 41enne è tornato al suo lavoro a Mediaset, precisamente nella veste di conduttore del Diario del giorno su Rete4: “Avevo lasciato la conduzione di Studio Aperto mentre s’insediava” Meloni a Palazzo Chigi, spiega, “ma sono un giornalista, questo so fare: raccontare". Delle critiche Giambruno non si cura: «Se aprissi un bar, direbbero che lo faccio perché compagno di Giorgia.

Poi racconta dell’incontro con Papa Francesco, lo scorso 10 gennaio in Vaticano: “Come famiglia, è stata una giornata emozionante”.