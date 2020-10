Voleva uccidere i figli per ottenere l'assicurazione. Condannata a 10 anni

Una giovane donna di 26 anni è stata condannata a 10 anni e 8 mesi, voleva uccidere i figli intentando un reale incidente stradale per ottenere i soldi dell'assicurazione del marito deceduto. Il folle gesto è avvenuto a Siracusa. Secondo i giudici, l'unico obiettivo della donna - si legge sulla Stampa - era quello di mettere le mani sui soldi dell’assicurazione del marito che spettava ai due bambini. E la determinazione, feroce, di farli fuori per prenderli lei, lei che quei due piccoli li aveva partoriti. E voleva ucciderli in modo lucido e premeditato, mettendo in scena un incidente dal quale fortunatamente sono rimasti feriti in modo non grave. «Venite, piccoli, andiamo a farci un bel giro», ha detto prima di sistemarli nel sedile posteriore e mettersi alla guida della macchina. Era il marzo dell’anno scorso. Poi ha imboccato una discesa ripida, ha aperto la portiera e si è lanciata fuori dall’abitacolo. L’automobile è andata a schiantarsi un centinaio di metri dopo su un muro, ma i piccoli erano vivi.