Voli low cost, non solo i bagagli a mano: ora pure la cappelliera si paga

Voli low cost, una compagnia prevede il pagamento anche della cappelliera. Ecco quanto costa



Almeno due generazioni sono cresciute con la certezza di poter viaggiare liberamente e a prezzi decisamente bassi. Il sistema delle compagnie lowcost ha permesso a tantissimi di spostarsi da un Paese all’altro senza limiti, o quasi, guadagnando nel caso dei travel influencer e contribuendo a generare il fenomeno dei nomadi digitali.

Accettando di seguire il sistema, optando per il mese più conveniente e il giorno preferito dalla compagnia, in tanti sono riusciti negli anni a spiccare il volo con una manciata di euro. Vediamo, però, come tutto ciò stia cambiando, passo dopo passo. Lo scrive il sito quifinanza.it.

Si parla sempre più spesso del fatto che questo tipo di soluzione non sia più gestibile. Tempo fa Ryanair aveva addirittura ipotizzato la fine del mondo lowcost, facendo quindi un passo indietro nell’evoluzione del trasporto aereo.

Nulla di tutto ciò è avvenuto, almeno per il momento, ma è innegabile come qualcosa sia cambiato in maniera netta. Si fa ancora fatica ad accettare il fatto che molte compagnie richiedano un’aggiunta economica per poter avere a bordo un bagaglio che non rientri nelle minime misure dello spazio al di sotto del sediolino. Chi vuole una valigia nell’apposito alloggiamento deve pagare ma ora la situazione subisce una nuova evoluzione. Una compagnia prevede infatti il pagamento della cappelliera, ovvero dello spazio offerto. Vediamo come funziona tutto ciò.

Specifichiamo subito che non si tratta di una soluzione adottata in massa, al meno per il momento. L’iniziativa è stata presa dal vettore tedesco Condor, in precedenza parte del gruppo Lufthansa e oggi di quello di Thomas Cook.