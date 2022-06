Wanda Nara: la vacanza dalle Maldive è bollente - FOTO E VIDEO

Dalle Maldive Wanda Nara delizia i follower con le sue foto bollenti

Per il clan Icardi è tempo di vacanze, tutta la famiglia si è trasferita in un resort di lusso alle Maldive. Mentre il calciatore del Paris Saint-Germain si diletta in escursioni e immersioni, Wanda Nara sfoggia i suoi bikini e il suo fisico mozzafiato. Soprattutto, l'imprenditrice e agente del marito si gode le vacanze anche con i suoi figli dopo la luna di miele passata con Mauro alla scoperta del Ruanda.

E naturalmente, come ogni volta che questo avviene, gli scatti che decide di condividere col mondo, sono a dir poco pazzeschi. Bikini, qualche topless e tanto lato b in bella mostra. Wanda Nara alle Maldive è un continuo rilascio di contenuti per i suoi fan che attendono con ansia il susseguirsi delle immagini.