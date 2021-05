Yara: difesa Bossetti chiede di avere accesso ai reperti

Massimo Bossetti chiede alla Corte d'assise di Bergamo che "sia prima di tutto ripristinata la legalità". Lo ha spiegato uno dei suoi legali, Paolo Camporini, al suo arrivo in tribunale a Bergamo dove si discute la richiesta della difesa di aver accesso ai reperti del caso in quanto, da tempo, sostengono possa essere rifatto l'esame del Dna, la cosiddetta "prova regina" nel processo.

Durante l'udienza, che si svolge a porte chiuse, il legale ha specificato che Bossetti "chiede sia ripristinata non solo la legittimità ma anche la legalità". Il 12 gennaio scorso la Cassazione ha accolto il ricorso dei legali del carpentiere di Mapello annullando con rinvio le due ordinanze con cui l’Assise di Bergamo aveva respinto come inammissibili le istanze dei difensori di esaminare i reperti.

Da tempo gli avvocati di Massimo Bossetti stanno lavorando in vista di una richiesta di revisione della sentenza e, in questo senso, chiedono di aver accesso ai reparti e hanno anche messo in dubbio che i campioni di Dna siano stati conservati correttamente