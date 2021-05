Yara Gambirasio oggi farebbe 24 anni. Bossetti chiede la revisione

Yara Gambirasio, oggi sarebbe stato il suo compleanno. Intanto i legali di Bossetti chiedono l'ennesima rianalisi dei reperti.

Yara Gambirasio oggi avrebbe compiuto 24 anni, nata il 21 maggio del 1997. Era il 26 febbraio 2011 quando viene ritrovato il corpo, tre mesi dopo la scomparsa a Brembate di Sopra, avvenuta il 26 novembre 2010, quando l'atleta di ginnastica ritmica, finiti i compiti di scuola decide di portare lo stereo in palestra, al posto della sorella, senza però fare mai più ritorno a casa. Ora se ne torna a parlare a distanza di 11 anni. I legali di Massimo Giuseppe Bassetti, arrestato il 16 giugno 2014 e condannato all'ergastolo, hanno avanzato l'ennesima richiesta di rianalizzare i reperti del caso, che potrebbero evidenziare un profilo diverso del killer rispetto a quello di Bossetti. Si tratta di altre, in particolare, 54 tracce biologiche che potrebbero portare alla luce risultati inediti.

I legali di Bossetti fanno sapere che la traccia di Dna "prova regina" è esaurita, la traccia 31 G20, la prova che portò alla condanna di Bossetti per l'omicidio della 13enne " forse l'unica traccia che è effettivamente esaurita", ma chiedono di poter esaminare tutti gli altri reperti in vista di una eventuale richiesta di revisione della sentenza che condannò il muratore di Mapello in via definitiva all'ergastolo, reperti che la Procura ha definito "scartini" in quanto - hanno riferito i legali - "di secondaria o nulla importanza" rispetto alla traccia 31 G20, con il Dna trovato sui leggins della vittima. I giudici della Corte d'Assise di Bergamo si sono riservati di decidere sulla richiesta.