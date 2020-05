Zone rosse, fondi a tutti i Comuni. Emendamento al Decreto Rilancio

Verrà presentato un emendamento al dl Rilancio per garantire fondi a tutti i Comuni nelle zone rosse colpiti dall'epidemia. E' quanto avrebbe assicurato il premier Giuseppe Conte ai suoi, dopo le polemiche per l'esclusione di alcuni Comuni.



Salvini: Governo cambia idea su fondi ai comuni delle zone rosse, vittoria Lega - “Dopo le proteste della Lega, dei governatori, dei sindaci e dei cittadini di tutta Italia, il governo cambia idea e restituisce i soldi promessi alle Zone Rosse in tutta Italia. Vittoria!”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.