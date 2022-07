142 opere d'arte trafugate all'Italia: fermato trafficante d'arte di New York

L’Italia ritorna in possesso di 142 opere antiche trafugate a New York

È di 14 milioni di dollari il valore complessivo delle ben 142 opere antiche, trafugate al finanziere di New York Michael Steinhardt. Un affresco di Ercolano, un altro rubato a Paestum e un antico recipiente romano, sono alcuni dei reperti più preziosi riconsegnati oggi all’Italia, nel corso della cerimonia, avvenuta in presenza del console generale italiano a New York, Fabrizio Di Michele.

"Queste opere - ha commentato il procuratore distrettuale Alvin Bragg, durante la cerimonia di riconsegna - meritano di stare nel loro luogo d'origine, in modo che gli italiani possano apprezzare le meraviglie del passato del loro Paese".

Circa 60 sono le opere italiane rinvenute alla Royal-Athena Galleries, celebre galleria d'arte nell'Upper East Side di Manhattan. 180 i pezzi del patrimonio artistico, non solo italiano, ma anche straniero, che Steinhardt ha dovuto riconsegnare agli investigatori italiani e americani. Il finanziere aveva acquistato tutti gli oggetti da un trafficante d’arte, Robert Hecht. La pena che Steinhardt, 81 anni, dovrà pagare, come parte dell’accordo giudiziario, è il divieto a vita di acquisto di oggetti d’antichità.