Art Night con TvBoy alla Galleria Deodato Arte

TvBoy torna a Milano alla Galleria Deodato Arte

Dopo il record di visitatori registrato al Mudec negli scorsi mesi, TvBoy torna a Milano per incontrare collezionisti e art lovers alla Galleria Deodato Arte, nel cuore del centro storico della città, dove saranno esposte le opere più significative della mostra.

Il 2021 è stato un anno strepitoso per l'artista, ricco di collaborazioni con prestigiosi brand internazionali come Antony Morato e Seat, la pubblicazione di un catalogo ufficiale e la prima mostra museale in Italia al Museo delle culture di Milano.

Giovedì 20 gennaio alle ore 18.30 la galleria Deodato Arte offre l’opportunità di rivedere la mostra di uno degli street artist italiani più riconoscibili e ironici del nostro tempo, che con arguzia reinterpreta le tendenze e l’attualità della società contemporanea, riflettendo su tematiche quali l’amore, il potere, gli eroi, l’arte.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

per accedere all'evento è necessario essere muniti di Green Pass

gli ingressi saranno contingentati per rispettare le norme vigenti

Registrazione Art Night TvBoy: eventbrite.it/e/biglietti-art-night-con-tvboy-243505239727

