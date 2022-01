Robbie Williams (s)vende casa: infestata dai fantasmi

Robbie Williams, i "fantasmi nella sua villa"

Robbie Williams ha trovato... i fantasmi in casa. Il cantante ha fatto sapere di sentire “strane presenze” nella sua villa del Wiltshire comprata nel 2009: “C’è una stanza su cui ho dei sospetti. Mi fa venire i brividi. Teddy, nostra figlia, stava dormendo lì dentro. Non ci va più. Mi ha detto: ‘Quella stanza mi spaventa. Non mi piace quella casa’. Le ho detto: ‘Anche a me spaventa. Non devi più dormire lì'”. E ha aggiunto: «Se c’è stato un grande dolore o una tragedia, penso che possa lasciare un’essenza che rimane per molto, molto tempo».

Robbie Williams vende la villa a 6,75 milioni di sterline

Robbie Williams è riuscito poi a vendere la villa di campagna abbassando la richiesta a 6,75 milioni di sterline. Al di là dei fantasmi, la vicinanza con la discarica, a mezzo miglio di distanza, aveva probabilmente creato problemi nella vendita. Ora però la cessione è fatta.

