Audible cresce e presenta le novità: ecco gli audiolibri per il 2021

Il libro cartaceo è insostituibile, questa è una verità di fatto. Tuttavia, l’audiolibro non è apparso sul mercato con l’intenzione di sostituirlo, bensì con quella di accompagnare i momenti della giornata durante i quali sedersi a leggere un volume di carta è effettivamente impossibile. Così, al posto della musica, può capitare di arricchire le attività più varie ascoltando una storia, magari letta da un grande attore.

Per prima cosa i viaggi: quanto tempo passiamo in auto, bus, treno o aereo per i nostri spostamenti? Spesso abbiamo la sensazione di perdere minuti preziosi, specie quando restiamo intrappolati nel traffico. Ecco, allora, che sfruttare quelle occasioni per aumentare la nostra conoscenza della letteratura italiana e straniera, classica e contemporanea, potrebbe trasformare un problema in una risorsa. Non solo: mentre facciamo ginnastica, cuciniamo o magari ci occupiamo delle noiose faccende domestiche, gli audiolibri possono costituire una bellissima maniera per evadere con la mente e lasciarci catturare dai mondi fantastici dei romanzi.

Se ne sono rese conto sempre più persone, perché Audible – la piattaforma di Amazon che fornisce a un canone mensile prestabilito un numero illimitato di libri da ascoltare – è diventato il nuovo fenomeno dell’era attuale, crescendo molto velocemente nell’arco di pochi anni. Se è vero che nei primi tempi ad utilizzarlo erano soprattutto utenti affetti da problemi alla vista, per cui si è subito posto come ottimo passatempo per i portatori di alcune disabilità migliorando il loro standard di vita, oggi Audible è uno strumento di massa che “infila” la cultura nelle orecchie di tutti, a un costo accessibile.

Solo per dare qualche numero, nel 2020 il 41% degli italiani ha ascoltato almeno un audiolibro: si tratta per lo più di uomini dai 25 ai 44 anni che vivono prevalentemente al Sud. Perché utilizzare Audible? Il 40% degli intervistati ha dichiarato che è un ottimo modo per rilassarsi, mentre il 28% lo usa per curiosità e il 27% come alternativa alla lettura.

Sebbene i tre generi preferiti risultino essere i classici, i thriller e il fantasy, le possibilità di scelta sono pressoché infinite, perché l’app propone titoli di ogni tipo: dalla narrativa contemporanea italiana e straniera alle recenti uscite in libreria, dai pilastri della letteratura ai libri per bambini e ragazzi, senza dimenticare letture in lingua originale, lectio magistralis e corsi pensati appositamente per Audible, interviste, podcast radiofonici, racconti e articoli.

Secondo l’ultima classifica degli audiolibri più ascoltati, sulla vetta c’è sempre lui, il campione di incassi “Harry Potter”, successo mondiale che non accenna a diminuire la sua fascinazione nei confronti degli adolescenti, ma anche degli adulti. Al secondo posto mantiene il primato la Rowling con “L’Ickabog”, mentre al terzo si piazza a sorpresa “Bomba atomica” di Roberto Mercadini.

A questo punto è però venuto il momento di andare a sbirciare tra alcune novità che arriveranno in Audible a partire da gennaio. Tra gli autori italiani troviamo tre personaggi tanto carismatici quanto interessanti nelle loro scritture: il celebre youtuber Barbascura ci racconterà le “Storie brutte sulla scienza”, riportando alla luce vite, pensieri e retroscena di geni quali Einstein, Tesla ed Edison in un podcast costituito da otto episodi; la biografia del leggendario Capitano Ultimo ci viene raccontata dallo sceneggiatore Diego Cugia nei sette episodi di “Ultimo capitano ribelle”; inoltre, arriva già in audiolibro il recente saggio del giornalista Federico Rampini dal titolo “Nuove mappe della storia. Popoli, confini, imperi e civiltà”, uscito da pochissimo in libreria e già in testa alle classifiche.

Diversi anche i nuovi corsi proposti per accrescere le proprie potenzialità e conoscenze, da “Impara ad imparare” di Matteo Salvo, “The greatest secret” di Rhonda Byrne e “Soft Skills Express. Motivazione” di Pietro Trabucchi nel tema della crescita personale e spirituale, fino al manuale di scrittura “Con parole precise. Breviario di scrittura civile” a cura di Gianrico Carofiglio.

Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, Audible metterà in piattaforma alcuni titoli per non dimenticare, incentrati sui fatti della Shoah e sulle sue conseguenze. È il caso, ad esempio, del successo editoriale “La biblioteca di Parigi” di Garzanti, di “Stelle di cannella” della ben nota Helga Scheneider letta da Tania de Domenico o di “La bambina e il nazista”, solo per citarne alcuni. Infine, non mancheranno le iniziative legate al compleanno dell’amato Poirot, il famoso investigatore di Agatha Christie, né i bestseller del momento: “Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò, “Maltempo. Imma Tataranni e gli inciampi del presente” di Mariolina Venezia e per concludere “Rosso Istanbul” di Ferzan Ozpetek, un’esclusiva Mondadori letta da Ludovica Modugno.

Per conoscere gli altri titoli in uscita a gennaio e le migliaia di altri romanzi pronti per essere ascoltati non possiamo che consigliarvi di iscrivervi ad Audible e provare: i primi trenta giorni sono in omaggio.