Aveda annuncia la sua collaborazione con Oxfam per il Mese Della Terra 2020

Ad Aprile, ricorre l’appuntamento annuale con il Mese della Terra. Aveda ha rinnovato anche quest’anno il suo impegno nel fornire l'accesso all'acqua potabile nei paesi in via di sviluppo annunciando una partnership locale con l'ente benefico no profit Oxfam Italia. Quest’anno in particolare i proventi raccolti durante il Mese della Terra 2020 verranno devoluti da Aveda ad Oxfam anche per portare sostegno e acqua potabile in Yemen. A cinque dall’inizio del conflitto, la popolazione di questo Paese sta lottando per sopravvivere alla più grave crisi umanitaria del mondo, che rischia di trasformarsi, senza un drastico aumento di aiuti alla popolazione, in una vera e propria catastrofe. Dal marzo del 2015, le condizioni di vita della popolazione sono infatti precipitate drammaticamente: con solo la metà delle strutture sanitarie in funzione, il numero di casi sospetti di colera e arrivato a 1,3 milioni e, al momento, quasi 18 milioni di persone sono esposte a rischio di contagio per mancanza di acqua pulita e servizi igienico – sanitari di base. A peggiorare la situazione una gravissima crisi alimentare sta colpendo lo Yemen e 10 milioni di persone sono letteralmente sull’orlo della carestia, in un paese dove si contano 4 milioni di sfollati interni. Di fronte a tutto questo, Oxfam e Aveda interverranno assieme per portare acqua nelle emergenze e cosi’ aiutare a garantire l’accesso all’acqua pulita alla popolazione dello Yemen nelle aree più colpite: riabilitando le reti idriche andate distrutte durante il conflitto; riabilitando pozzi; installando nuove cisterne e pompe ad energia solare per le zone prive di sistemi di distribuzione; distribuendo kit di filtraggio dell’acqua e acqua pulita alla comunità locali attraverso autocisterne. “L’accesso all’acqua in Yamen può fare la differenza tra la vita e la morte per tantissimi, in un paese stremato da un conflitto di cui non si intravede la fine, in cui l’80% della popolazione dipende dagli umanitari per sopravvivere – ha detto il direttore generale di Oxfam Italia, Roberto Barbieri – Come Oxfam dall’inizio del conflitto abbiamo soccorso oltre 3 milioni di persone ma c’è ancora tantissimo da fare. Per questo ringraziamo di cuore Aveda per essere ancora una volta al nostro fianco per vincere insieme questa sfida”. Per tutto Aprile sarà possibile sostenere il Mese della Terra effettuando un servizio colore in un salone Aveda, grazie al quale Aveda devolverà 2€ a Oxfam Italia. Inoltre, quest’anno Aveda lancerà un nuovo decolorante ad uso professionale per schiariture a mano libera: Freehand Bond Strenghthening Lightener. Questo nuovo prodotto è perfetto per creare un biondo più forte e più brillante con un complesso rinforzante al 100% di derivazione naturale che rende i capelli più forti senza danneggiarli; inoltre, il mix di oli derivati da essenze di piante aggiunge morbidezza e luce. Freehand Bond Strenghthening Lightener è, come tutti i prodotti Aveda, Cruelty Free. Anche quest’anno si potrà sostenere Aveda e Oxfam Italia una seduta di hairstyling e/o haircolor (taglio; piega; colore Aveda), curata dagli Aveda HairStylist, presso l’Aveda Education Center, in via Turati 40 a Milano, a fronte di una donazione minima di €20 che sarà interamente devoluta a Oxfam Italia, nelle date nel mese di Maggio che verranno poi comunicate in seguito. Per contribuire alla raccolta fondi si può fare anche una donazione libera a questo link dedicato: https://www.oxfamitalia.org/mese-della-terra-2020/