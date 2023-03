Bonaldo: icona del design italiano

La storia del design italiano: i prodotti iconici di Bonaldo

Nasce dal connubio vincente fra tradizione e innovazione il successo di Bonaldo, brand di punta del made in Italy incentrato sulla produzione di mobili di design. In oltre ottant’anni di attività l’azienda ha saputo regalare forti emozioni, e una produzione d’eccellenza unica, in grado d’incantare al primo sguardo. Un design originale e inconfondibile, tratto distintivo del marchio, caratterizza le creazioni, e i tanti articoli che hanno fatto la storia, e ancora oggi sono considerati veri e propri pezzi d'arte. Parliamo di prodotti di grande successo, a cui sono stati assegnati premi internazionali, a partire dalla linea dedicata ai tavoli, che propone due inconfondibili proposte quali Big Table Bonaldo e Welded.

I prodotti Bonaldo entrati nella storia

A primeggiare fra le icone del marchio è Big Table Bonaldo. Il tavolo, dalle linee decisamente moderne, è nato nel 2010 dall’estro creativo del noto designer Alain Gilles, e si è imposto per l'originale e dinamica base, un autentico gioco di intrecci con gambe inclinate in acciaio con taglio al laser, disponibili in vari colori, per soluzioni dal carattere giovane e dinamico.

Tra gli articoli che hanno segnato il successo di Bonaldo non possiamo dimenticare Welded, il tavolo che nel 2013 ha ricevuto un prestigioso riconoscimento come il “Red dot: best of the best” a testimonianza dell’impegno in termini di ricerca e design. Nel 2017 è il turno di Eddy, la poltrona relax, presentata al Salone del Mobile dove ha ottenuto la mention Honoree al “Best of Year Award”.

Iconica per eccellenza Filly, la sedia nata dal felice incontro fra piani geometrici leggeri e una base slanciata e lineare, è un’interessante testimone del design Bonaldo, votato alla perfezione estetica e alla funzionalità. In tema d’illuminazione occupano un posto d’onore le lampade Acquerelli, da tavolo o a sospensione, che possono contare su una palette di colori delicati che, grazie a pennellate sovrapposte, esaltano le lavorazioni artigianali del vetro soffiato.

Linee eleganti e sofisticate caratterizzano Saddle, il divano che occupa una posizione di tutto rispetto nella produzione Bonaldo. Contraddistinto dalla magistrale cura dedicata ai dettagli sartoriali, vanta un'estetica moderna e funzionale e una struttura a pozzetto di schienale e braccioli. La resa decorativa è enfatizzata dall’inserto in pelle all’interno del bracciolo, che ne delinea la parte frontale e regala un singolare gioco di materiali e accostamenti, per un effetto ottico dal grande impatto.

A richiamare le calde notti estive è Frinfri, un nome leggiadro che è in realtà un’espressione onomatopeica, e ricorda il verso delle cicale tenendo a battesimo un’interessante linea di tavolini. Il disegno geometrico, snello e stondato, è sinonimo di leggerezza, di cui godere in un giocoso incontro di equilibri fra angoli e arrotondamenti, capaci di sorreggere un vassoio estremamente pratico e soprattutto estraibile.

Ed è l’anima creativa di Tirella a sorprendere già al primo sguardo. La poltrona è un mix inedito di ingredienti dall’alternativo concetto di cuscino, alla scelta di lasciarsi ispirare dalla forma delle tirelle. A supportare la poltrona è la struttura in metallo avvolta da cuscini che si trasformano in elementi portanti, ma al tempo stesso decorativi.

Le soluzioni Bonaldo si integrano perfettamente all’ arredamento moderno

Integrare gli articoli della produzione Bonaldo nell’arredamento moderno è un esercizio di stile, facilitato dal design accattivante delle soluzioni, autentiche icone di stile. Soluzioni come quelle proposte da tavolini, credenze, librerie, specchi, tavoli, poltrone, consolle, porta TV, lampade, sono in grado di entrare da protagoniste nelle nostre case. Trovano spazio nei nostri soggiorni, impreziosiscono i living, la camera da letto, la cucina e l’area studio, in piena sintonia con le diverse scelte stilistiche, e soprattutto in ambientazioni dalle atmosfere moderne e contemporanee.

Capace di rispondere alle esigenze reali della vita quotidiana, la produzione Bonaldo vanta soluzioni eleganti e prestigiose, che sono espressione di qualità e valore, ideali per ogni idea di casa.