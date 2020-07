Da Bach a Marcorè, Pesaro riparte con il Miralteatro d’Estate

Non tutte le città sono ripartite con gli eventi culturali, ma di certo la culla di Gioachino Rossini non poteva restarsene con le mani in mano; e così, ecco prendere il via il Miralteatro d’Estate, un festival di danza, musica, teatro, circo, reading e molto altro allestito nel bel contesto del Parco Miralfiore di Pesaro, in totale rispetto delle norme anti-Covid.

Dopo il concerto di inaugurazione del 12 luglio, la Filarmonica Gioachino Rossini diretta dal maestro Michele Antonelli è tornata a esibirsi domenica scorsa in un sentito omaggio a Bach. Il grande genio della musica, che segnò il XVIII secolo e il Barocco tedesco, è stato reinterpretato dall’orchestra e dai suoi solisti: Ana Julia Badia Feria e Cecilia Cartoceti al violino, Cristina Flenghi al flauto e Lorenzo Antinori al clavicembalo. Sono stati scelti per l’occasione tre brani: il Concertoper 2 violini, archi e basso continuo in re minore BWV 1043, il Concerto per Clavicembalo, archi e basso continuo BWV1056 e il Concerto Brandeburghese n.3 in sol maggiore BWV 1048; ad essi l’orchestra ha voluto aggiungere un quarto brano del compositore Johann Joachim Quantz: Concerto in sol maggiore per Flauto.

È stato emozionante poter riascoltare musica dal vivo dopo così tanti mesi, sebbene le norme anti-Covid e lo scenario all’aperto rendono la vita degli artisti in questo momento piuttosto difficile. Ne ha parlato il maestro Antonelli, il quale ha sottolineato “l’importanza di creare, ora più che mai, un dialogo tra artisti, enti pubblici e sponsor privati, affinché la cultura non sia costretta a subire i danni maggiori di questa complicata situazione”. Nel caso specifico, è stata volontà del Comune di Pesaro, in collaborazione con AMAT, Ente Concerti di Pesaro, Filarmonica Gioachino Rossini, Orchestra Sinfonica G. Rossini e Teatro Accademia, far ripartire un festival che di certo potrà regalare serate indimenticabili.

La rassegna estiva prosegue con un ricco ed eterogeneo calendario. Il 25 luglio Claudio Bisio e Gigio Alberti saranno protagonisti dello spettacolo Ma tu sei felice?, tratto dal libro di Federico Baccomo. L’Orchestra Sinfonica G. Rossini, diretta da Luisella Chiarini con Henry Domenico Durante (violino solista) e con la partecipazione del Center Stage, si esibirà invece il 3 agosto in Muse e ninfe. Le Stagioni, una serata di danza e note su musiche di Bach, Vivaldi e Elgar. Su invito dell’Ente Concerti di Pesaro il 4 agosto il poliedrico artista marchigiano Neri Marcorè inviterà lo spettatore a un viaggio nella musica di Gianmaria Testa in Per mare e per aria, mentre la sera successiva Lella Costa interpreterà La vedova Socrate su iniziativa di AMAT. Appuntamento suggestivo il 9 agosto grazie alla magia di un Concerto all’alba con RemoAnzovino, considerato dalla critica e dal pubblico uno dei più originali compositori e pianisti in circolazione.

Infine, ricordiamo che il Parco Miralfiore accoglierà anche quest’anno il tanto atteso e apprezzato Stupor Circus, secondo festival internazionale di Circo Contemporaneo promosso dal Comune di Pesaro con l’AMAT e la collaborazione di Circo El Grito. Tra gli appuntamenti all’anfiteatro per grandi e piccini ricordiamo il 10 agosto il dittico Gesticolors di Piero Massimo Macchini e dall’11 al 13 agosto Malamat. Circo, musica e anime in volo di Circo El Grito.

Tre prestigiosi artisti, Dante Milozzi primo flauto dell’Orchestra nazionale della RAI, Susanna Bertuccioli prima arpa del Maggio Musicale Fiorentino e l’attrice Lucia Ferrati, propongono il 17 agosto La voce della conchiglia, tra musiche di rara bellezza di Albéniz, Bach, Britten, Damase, Debussy, Ravel e Tailleferre, su testi poetici di Luis Sepúlveda. Il 21 agosto conclude Miralteatro d’Estate Inno alla gioia, concerto del grande pianista Maurizio Baglini, il quale proporrà una straordinaria interpretazione della Nona Sinfonia di Beethoven nella trascrizione di Franz Liszt.

Per maggiori informazioni: www.amatmarche.net .