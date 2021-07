Daniele Coscarella: “Il teatro è in crisi? E io lo faccio sul bus”

Abbinare un suggestivo tour by Night della Capitale, a bordo di un caratteristico bus Hop On Hop Off, ad un divertente spettacolo teatrale è il top nelle afose sere estive. A Roma si può fare, fino al 7 agosto, grazie all’idea dell’attore e regista Daniele Coscarella che, nell’estate 2020, per reagire alla crisi durante la pandemia, ha inventato “BUS T – Corto Circuito Teatrale”, un nuovo format per fare teatro on the road.

L’iniziativa, promossa dalla compagnia teatrale Monolocale Produzioni, in collaborazione con Roma Open Bus, l’azienda di pullman turistici scoperti a due piani, ogni venerdì e sabato, propone un percorso culturale e tanto divertimento a misura di famiglia. Lo spettacolo “Vacanze romane” accompagna, durante il percorso di 1 ora e mezza, turisti e romani durane un affascinante che tocca i luoghi e i paesaggi più suggestivi della città Eterna: Piazza Santa Maria Maggiore, Colosseo, Circo Massimo, Bocca della Verità, teatro Marcello, Piazza Venezia, Corso Vittorio Emanuele, Castel Sant’Angelo, Via Ludovisi, Piazza Barberini.

Per saperne di più Affaritaliani.it ha intervistato l’ideatore di questo progetto innovativo.

Come è nata l'idea del "Corto circuito teatrale”?