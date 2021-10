Digital Movie Days, oltre 160 titoli di film e serie tv disponibili

Contenuti audiovisivi always on! E’ il messaggio che l’industria italiana dell’audiovisivo intende trasmettere attraverso la 4° edizione dei Digital Movie Days: 9 giorni in cui i consumatori italiani potranno acquistare o noleggiare a prezzi promozionali oltre 160 titoli di film, tra novità e catalogo, accedendo alle principali piattaforme digitali. Un modo per supportare il mercato legale e dare la possibilità alle famiglie italiane di consumare film e serie tv in ogni momento e in qualunque luogo essi si trovino.

Dal 16 al 24 Ottobre tutti gli utenti potranno beneficiare della promozione del cinema italiano, noleggiando a 1,99 euro o acquistando a 4,99 euro contenuti audiovisivi: i Digital Movie Days sono promossi da Univideo in collaborazione con CG Digital, Chili, iTunes,Mediaset Infinity, ITsART, Prime Video, Rakuten Tv, Sky Prima Fila, The Film Club, TimVision.

Il successo crescente dell’iniziativa vede coinvolta quest’anno anche ITsART, piattaforma online promossa dal Ministero della Cultura insieme a Cassa Depositi e Prestiti per distribuire contenuti artistici e culturali in un’ottica di innovazione digitale, su scala internazionale.

“L’obiettivo di questa campagna di sensibilizzazione – spiega il Presidente di Univideo, Pierluigi Bernasconi – è quella di avvicinare ancora di più il consumatore italiano al mercato legale online del prodotto audiovisivo, facilitando le modalità di accesso e fruizione attraverso le piattaforme digitali e dando ampia disponibilità di offerta, puntando sulla qualità e sulla flessibilità anche a livello di prezzi. I Digital Movie Days non sono un’operazione commerciale, si tratta di una scelta strategica perseguita ormai da 4 anni da parte dell’industria audiovisiva italiana, in collaborazione con importanti player italiani e internazionali, per rimarcare le tante opportunità oggi messe a disposizione degli utenti per fruire in modo sicuro e soprattutto legalmente di prodotti cinematografici. L’importanza di questo progetto è stata pienamente colta anche a livello istituzionale: quest’anno infatti sarà possibile godere di tante opere cinematografiche anche grazie a ITsART, una piattaforma promossa dal Ministero della Cultura che distribuisce online contenuti culturali e artistici. Un sostegno deciso alla cultura della legalità”.

L’iniziativa, promossa da Univideo in collaborazione con CG Digital, Chili, iTunes, Mediaset Infinity, ITsART, Prime Video, Rakuten Tv, Sky Prima Fila, The Film Club, TimVision, ha l’obiettivo di incentivare l’accesso legale ai contenuti audiovisivi da parte dei consumatori italiani, offrendo loro al prezzo ribassato di oltre il 50%, sia per il noleggio sia per la vendita, un’ampia varietà di film fruiti attraverso i più evoluti standard tecnologici (4k Ultra HD)