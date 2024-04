Esce "Il fiore perfetto", l'opera di esordio di Mara Maragno

Benvenuti a Lemasino! In questo borgo lacustre si ambienta il primo romanzo di Mara Maragno, "Il fiore perfetto" (De Ferrari Editore, 14,90 euro, 218 pagine)autrice esordiente che ha messo al servizio del libro, oltre alla propria fantasia, le esperienze raccolte negli anni di lavoro come farmacista proprio sulle sponde del Lago Maggiore.

Il romanzo, dal tratto leggero e sempre capace di strappare un sorriso, è ambientato in uno scenario molto realistico immediatamente a valle della pandemia di COVID-19 e ha avvio in una situazione dove la comunità del paese si accinge a celebrare il proprio patrono.

Nessuno pensava però che si sarebbe ricordato di quel giorno per un fatto doloroso.

La mattina successiva ai festeggiamenti, Elizabeth Bennet, ricca signora inglese, nota a tutti per la grande cordialità e lo spiccato altruismo, viene ritrovata senza vita, avvelenata nella sala da pranzo della sua villa.

Sgomento e smarrimento si diffondono tra gli abitanti del paese a cominciare da Laura, dinamica e caparbia farmacista che non riesce a farsi una ragione dell’accaduto. Chi poteva essere stato? Che senso aveva quell’omicidio, apparentemente senza senso?

Per nulla dissuasa dai mille moniti dell’amico Simone Costa, commissario incaricato del caso, Laura si lancia in un susseguirsi di indagini personali che, intrecciandosi con quelle della polizia, portano alla luce passati ignoti e desideri nascosti di molti dei sospettati e degli insospettabili.

Sullo sfondo delle indagini alcuni fiori vengono anonimamente recapitati a Laura in diversi momenti della vicenda. Chi li stava mandando? Un ammiratore? Uno stalker? E perché proprio a lei?

E se invece tutto quanto successo andasse letto sotto una luce diversa?