GB, morta a 103 anni Vera Lynn, cantante patriottica amata anche dalla regina

Morta la cantante Vera Lynn

È morta a 103 anni Vera Lynn, cantante britannica amata e popolarissima al tempo della Seconda guerra mondiale. Il suo vecchio brano We'll meet again è diventato la colonna sonora del paese anche nei difficili mesi della pandemia da coronavirus, tanto che anche la regina Elisabetta l’ha citato nel suo recente discorso alla nazione.

Vera Lynn si è spenta nella sua casa di Ditchling, nel Sussex, sud dell'Inghilterra, circondata dall’affetto dei suoi cari, come ha fatto sapere la famiglia che però non ha specificato la causa del decesso.

La sua carriera era iniziata negli anni '20, ancora bambina, ed era rimasta nel cuore del pubblico britannico per tutta la vita, grazie alle sue canzoni patriottiche, al suo sorriso e alla sua attività di beneficenza. L’ultima apparizione video era avvenuta proprio per incoraggiare i connazionali a non abbattersi di fronte all’emergenza sanitaria.