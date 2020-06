Il libro possibile 2020, l'edizione a Polignano a Mare sicura e internazionale

"Il libro possibile", edizione 2020: il primo festival in presenza si terrà a Polignano a Mare tra l'8 e l'11 luglio in completa sicurezza e all'insegna dell'internazionalità.

Pronti, ripartenza, via! Dall’8 all’11 luglio Polignano a Mare ospiterà la XIX edizione del Festival IL LIBRO POSSIBILE, sostenuto per il terzo anno da Pirelli. L'evento vedrà i prestigiosi ospiti della kermesse confrontarsi sul tema “Viaggiatori del tempo e dello spazio”. Il Festival è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Rosella Santoro, direttrice artistica de IL LIBRO POSSIBILE, lo scrittore David Leavitt e il direttore di SKY TG24, Giuseppe De Bellis. È intervenuto per un saluto istituzionale anche il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il quale ha esordito dichiarando: “La regione Puglia non ha voluto rinunciare alla manifestazione e al suo sostegno. Noi ci siamo e ci saremo sempre al fianco de il libro possibile".

L’evento è il primo appuntamento culturale a livello nazionale che si svolgerà “fisicamente” e non virtualmente, nel rispetto dei decreti delle istituzioni oggi vigenti, in cinque location di Polignano a Mare. Anche quest’anno il Festival vede la partecipazione di intellettuali di spicco, nazionali e internazionali: tra gli altri, lo scrittore americano David Leavitt, che presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo libro, il romanziere e saggista Javier Cercas, lo scrittore e scienziato David Quammen e il giornalista e saggista Lawrence Wright. Nutrito anche il parterre di giornalisti, rappresentanti del mondo delle istituzioni e imprenditori come Brunello Cucinelli, Oscar Farinetti e Marco Tronchetti Provera, Vicepresidente Esecutivo e Ceo di Pirelli, che ha testimoniato: “Questa edizione del LIBRO POSSIBILE testimonia la voglia di ripartire di tutto il Paese. Negli anni il Festival ha dimostrato di essere un'iniziativa di qualità, capace di crescere e rinnovarsi affrontando temi di attualità attraverso dialoghi e confronti che meritano un palcoscenico ampio. Pirelli, che da sempre alimenta il dialogo fra impresa e cultura, non poteva che ribadire il proprio sostegno a un appuntamento che ogni anno attrae illustri esponenti, italiani e internazionali, del mondo culturale”.

Sky TG24 sarà media partner dell’iniziativa, con dirette ogni sera dalla piazza principale e interviste agli ospiti. Il Direttore Giuseppe De Bellis ha affermato: “Abbiamo confermato la nostra presenza perché questo sarà il primo festival in presenza. Il segnale televisivo testimonia un’opportunità per dimostrare quanto possiamo ancora fare, nonostante la pandemia, per tornare a una vita normale nel New Normal. I contenuti, le parole e le idee contano: un festival come questo merita un’attenzione e una diffusione oltre quella fisica”.

"Il libro possibile", edizione 2020: "Viaggiatori del tempo e dello spazio"

Il LIBRO POSSIBILE 2020 è dedicato ai “Viaggiatori del tempo e dello spazio”. Il tema, scelto prima della pandemia, assume oggi nuovi significati. Dopo mesi di isolamento forzato e di immobilità, la parola viaggio si riempie infatti di un senso nuovo. Vuol dire ripartire, tornare a incontrarsi, tornare a sperare, a scoprire, a immergersi nel mondo, nel nuovo mondo che abbiamo di fronte. Ma vuol dire anche imparare da quel viaggio che ci lasciamo alle spalle: una dimensione sconosciuta e imprevedibile, che ha spaventato, disorientato e al contempo insegnato tanto. Riflettere su questi temi significa fare tesoro di questi insegnamenti e ripartire, tornare a viaggiare nello spazio senza dimenticarci la lezione del tempo; quel tempo sospeso e utile, forse inevitabile, che ci siamo ritrovati a vivere.

"Il Festival si svolgerà a Polignano a Mare dall’8 all’11 luglio con una caratura internazionale in assoluta sicurezza, alla presenza di autori italiani in conversazione con artisti e scienziati in collegamento dal mondo. Il programma si snoda attraverso una serie di anteprime". "Le nostre scelte si sono rivelate indispensabili", ha approfondito Rosella Santoro, "per dare un segnale ai fini del rilancio del Paese attraverso la cultura in un momento di smarrimento (che può trasformarsi in opportunità). La denominazione “I viaggiatori del tempo e dello spazio” vuole celebrare il centenario di Asimov e il rapporto tra uomo, arte, scienza e tecnologia mantenuto dopo la pandemia. Il termine “viaggiatori”, in particolare, assume una connotazione più intima, di viaggio interiore, ma si riempie di un senso più profondo se guardiamo al periodo di immobilità e di dilatazione di un tempo sospeso che abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Annuncio la presenza di alcuni importanti ospiti tra cui David Leavitt che presenterà “Il decoro”, Javier Cercas, Diego De Silva, Ilaria Capua, Carlo Cottarelli, Marco Tronchetti Provera e molti altri. Il nostro è l’esempio di un Paese che sa fare sistema grazie alla sinergia tra il pubblico e il privato”, ha detto Rosella Santoro, Direttrice artistica del Festival "il libro possibile".

L’autore David Leavitt ha aggiunto: “Il mio rapporto con l’Italia è iniziato quando avevo solo 18 anni. Il Belpaese era la mia seconda patria. Qui ho vissuto con mio marito per 9 anni, prima di tornare negli USA. Vengo spesso in Italia. Ho sempre trovato un pubblico entusiasta e una connessione particolare tra i lettori italiani e i miei libri. In questo momento", ha aggiunto l'artista in riferimento all'attuale situazione politica americana, "il popolo americano sta vivendo una perfect storm con un Presidente che vuole distruggere i valori americani per soddisfare il suo ego smisurato. Oggi sono ottimista, soprattutto a fronte delle continue proteste contro Trump. C’è una nuova energia che proviene dai giovani, paladini dei valori americani. Spero in Biden e nella possibilità di un Nuovo Risorgimento. Gli esperti dicono 'This time is different'. La morte di George Floyd innescherà un cambiamento profondo, se pensiamo che alla vicepresidenza concorrono tre donne nere. 'Black lives matter', lo dico con orgoglio. In questo periodo di lockdown abbiamo imparato che la vita degli italiani è troppo frenetica. Io vorrei una vita più semplice e meno veloce. L’emergenza ha influenzato persino il mio modo di scrivere: ho cominciato un nuovo romanzo e ho compreso che dovrò scrivere dal punto di vista di oggi, il punto di vista di un altro mondo”.

"Il libro possibile", edizione 2020: gli ospiti

Per celebrare la ripartenza, IL LIBRO POSSIBILE ha in serbo un cartellone d’ospiti d’eccezione che vede coinvolti nomi di spicco in svariati ambiti. Tra questi, amici affezionati del Festival e tante importanti novità.

Come rappresentanti istituzionali, saranno presenti: il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia e il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa.

In programma anteprime nazionali e internazionali. Lo scrittore americano David Leavitt sarà in collegamento streaming dagli Stati Uniti per la prima presentazione del libro Il decoro, pubblicato in anteprima mondiale in Italia da SEM editore. IL LIBRO POSSIBILE sarà anche il primo evento in cui Javier Cercas, romanziere e saggista in collegamento dalla Spagna, presenterà Terra Alta, Premio Planeta 2019, per Guanda editore.

Tra le tante novità di questa edizione, ci saranno collegamenti streaming con ospiti che non potranno essere presenti in loco per le restrizioni dovute al Covid. Interverranno dagli USA: lo scrittore e scienziato David Quammen; il premio Pulitzer Lawrence Wright. Da Houston, parlerà l’astronauta Luca Parmitano, che aprirà questa edizione dedicata ai viaggiatori del tempo e dello spazio.

Torna a Polignano Luciano Canfora; l’illustre filologo italiano parlerà in anteprima assoluta del suo ultimo saggio Europa gigante incatenato, in uscita a luglio per Edizioni Dedalo. Tra le ultimissime pubblicazioni di questa casa editrice, c’è anche il libro Il cielo è di tutti, presentato in anteprima al Festival, dall’astrofisica Patrizia Caraveo: dirigente di Ricerca all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e scienziata di fama mondiale, ha collaborato a diverse missioni spaziali internazionali e ha ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero.

L’arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, parlerà per la prima volta del suo ultimo saggio Querida Amazonia amata Italia (Palumbo editore); un libro dedicato alla terra sudamericana dove ha svolto attività episcopale per anni, recentemente devastata da terribili incendi.

Prima presentazione “in presenza” anche per lo scrittore di romanzi storici, Marcello Simoni, con Il segreto del mercante di libri (Newton Compton editori).

Tanti i direttori di testata e le firme del giornalismo italiano che presenteranno i propri libri o interverranno insieme ad altri ospiti. Ferruccio De Bortoli, presidente Longanesi, già direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore; Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24; Virman Cusenza, direttore del Messaggero; Beppe Severgnini, vicedirettore ed editorialista del Corriere della Sera; Silvestro Serra, direttore del Touring Club; Giuseppe Cruciani, ideatore e conduttore del programma

La Zanzara, su Radio 24; Mario Giordano, già direttore del TG4, ora direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell'informazione Mediaset. Per il Fatto Quotidiano: Marco Travaglio, Antonio Padellaro, Peter Gomez e Marco Lillo. E ancora, Francesco Giorgino, Luca Telese, Giuliano Foschini, Luca Marfé in collegamento streaming con Federico Rampini, Michele Partipilo, Francesca Santolini affiancata dal politico e attivista Marco Cappato.

Per la narrativa italiana, nuovi arrivi e graditi ritorni. A una settimana dalla proclamazione, interverrà al Libro Possibile il vincitore del Premio Strega 2020. Saranno presenti, tra gli altri: Diego De Silva, Chiara Gamberale, Luca Bianchini sul palco con Rita Dalla Chiesa, Fabio Volo, Gabriella Genisi, Annarita Briganti, Sara Loffredi, Pierluigi De Palma insieme all’attore Rocco Papaleo, Federica De Paolis, vincitrice della seconda edizione del Premio DeA Planeta con il romanzo Le imperfette.

In continuità con la sezione dello scorso anno dedicata alla letteratura balcanica, verrà presentato il libro Le molte vite di Magdalena Valdez (Besa editore): primo romanzo del primo collettivo in Italia di scrittura meticcia femminile, composto da Claudia Mitri, Vanessa Piccoli, Lolita Jaskin e Laila Wadia. Prefazione di Wu Ming.

Per la saggistica, parteciperanno al Festival, alcuni dei più importanti intellettuali della scena nazionale: lo storico Franco Cardini; la virologa Ilaria Capua; l’economista Carlo Cottarelli; Antonio Calabrò con il nuovo libro Oltre la Fragilità; il professore di Storia moderna Egidio Ivetic; l’attore e musicista Moni Ovadia; lo scrittore e regista, già sindaco di Roma, Walter Veltroni; lo storico Emilio Iodice; la psichiatra Liliana Dell’Osso. Sul tema del razzismo, interverrà Gabriella Nobile, fondatrice dell’associazione Mamme per la pelle. Di immigrazione parlerà Don Mattia Ferrari, giovane prete attivista per l’Ong Mediterranea, insieme al giornalista Nello Scavo.

Per la sezione dedicata alla scienza: Marco Ferrazzoli, capo ufficio stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche; Pietro Greco, giornalista scientifico e scrittore, socio fondatore della Fondazione IDIS- Città della Scienza di Napoli, membro del consiglio scientifico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e direttore della rivista Scienza&Società edita dal Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano; Lamberto Maffei, medico e scienziato italiano, professore di neurobiologia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, già direttore dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e già presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, considerato uno dei maggiori esperti internazionali di neuroscienze; Giovanni Maga, virologo, direttore dell’Istituto di genetica molecolare “Luigi Luca Cavalli Sforza” (IGM), del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia; Sandra Lucente, docente e ricercatrice in analisi matematica presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Carla Petrocelli, docente di Storia della rivoluzione digitale presso l’Università di Bari e studiosa del pensiero scientifico moderno.

Sui temi di criminalità organizzata e giustizia, interverranno: il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri; Pietro Grasso, magistrato già Presidente del Senato; Federica Angeli, giornalista di inchiesta sotto scorta dal 2013; Roberto Scarpinato, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo; Paolo Borrometi, giornalista d’inchiesta.

Tra gli ospiti anche noti esponenti dell’impresa Italiana: Marco Tronchetti Provera, videpresidente esecutivo e Ceo di Pirelli; Brunello Cucinelli, fondatore dell’omonima azienda; Oscar Farinetti, fondatore di Eataly.

Spazio al mondo della musica, con intense commistioni di note e parole. Nella serata inaugurale, il cantautore Niccolò Fabi parlerà del suo nuovo disco, in cui è presente il brano Io sono l’altro da poco insignito del Premio Amnesty International. Edoardo Bennato presenterà in anteprima il suo libro Giro, giro tondo (Baldini+Castoldi). La cantautrice pugliese Erica Mou e il regista e sceneggiatore Cosimo Damiano Damato racconteranno Alda Merini fra poesie e canzoni con il recital “Alda Dante Rock”, a pochi giorni dall’uscita del libro di Damato dedicato alla poetessa. Lorenzo Baglioni, cantante e attore fiorentino, accompagnerà il geologo Mario Tozzi in un dialogo inedito, tra parole e musica, sui temi del clima e dell’ambiente.

Non mancheranno, poi, celebrità della scena pop nazionale. Presenteranno i loro libri: il comico e attivista Giobbe Covatta; le influencer, Giulia Salemi e Georgette Polizzi; la conduttrice radiofonica e televisiva, Ema Stokholma; Giovanni Angiolini, “medico più bello d’Italia”; il cantautore protagonista delle recenti cronache rosa, Pago; lo youtuber Gordon; il vincitore della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Andreas Müller, insieme alla ballerina e coreografa Veronica Peparini; il ballerino e attivista Sonny Olumati.

Presenza cult del Festival, il comico Dario Vergassola, con le sue “interviste impossibili” a cui sia aggiunge, quest’anno, un duetto con David Riondino, cantautore, attore e regista.

Al Libro Possibile, anche il Premio Fondazione Megamark, concorso letterario riservato agli autori esordienti. Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi, del noto duo comico Toti e Tata, dialogheranno con le autrici Lavinia Petti, Carmela Scotti, Emanuela Canepa.

"Il libro possibile", edizione 2020: Polignano a Mare e luoghi

Cornice del Festival, Polignano a Mare, suggestivo borgo a picco sull’Adriatico. Per la qualità delle acque di balneazione le spiagge sono state più volte insignite della Bandiera blu dalla Foundation for Environmental Education. Alle bellezze paesaggistiche si uniscono siti di particolare interesse storico- culturale.

Le presentazioni dei libri e i talk si susseguiranno in simultanea in cinque location della cittadina pugliese: Lungo Mare Cristoforo Colombo; Piazza Pirelli e Piazza Puglia365 del Porto Turistico – Cala Ponte Marina; Terrazza dei Tuffi. Non mancherà lo spazio bambini, con importanti autori di libri per i più piccoli, al Libro Possibile Caffè, in Piazza Caduti di Via Fani.