L’editoria del Lusso firmata Massimo Basile

Il mondo del lusso vive oggi un momento di particolare splendore che non conosce crisi in nessuno dei settori in esso coinvolti.

Sempre alla ricerca di eccellenti canali di comunicazione, il Lusso di certo trova ampio spazio di visibilità nei Luxury Magazines del gruppo editoriale Svizzero MB Media Group dell’Editore Massimo Basile. Le sue testate internazionali, celebreMagazineWorld, Luxury Investment Magazine e Rinascimento Magazine raccontano delle eccellenze e delle realtà che hanno reso sempre più grande il mondo del Lusso.

Massimo Basile, editore di successo racconta in esclusiva per i lettori di Affari Italiani la vision emission del suo gruppo che ha saputo coniugare negli anni eccellenza e professionalità. Per meglio comprendere il mondo del lusso e della sua comunicazione, conosciamo meglio l’editore.

Editore del Lusso si diventa? Perché ha scelto di dedicarsi a questo “mondo” così prestigioso e di nicchia?

"Sicuramente l’attività di Editore è la mia vita. Editore del lusso lo sono diventato perché nella mia “precedente vita” ho trascorso 15 anni nel mondo dei casino’ dove il lusso, l’esclusività e l’eccellenza erano di casa. Il lusso è stato per me un punto di arrivo nel lungo percorso lavorativo intrapreso fin da giovanissimo (a 22 anni ero già croupier in un prestigioso casinò di Londra). Il mio lavoro oggi arricchisce la mia quotidianità rendendola ogni giorno mai banale".