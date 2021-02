Obama-Springsteen, il podcast Spotify: "Insieme per unificare un paese diviso"

Colpo grosso per Spotify: Barack Obama e Bruce Springsteen uniscono le forze in una serie di 8 podcast in esclusiva per il colosso dello streaming, dal titolo "Renegades: Born in the USA". I primi due episodi sono già online.

"In apparenza, io e Bruce non abbiamo molto in comune", ha detto Obama in un video promozionale dello show, "lui è un tizio bianco di una piccola città del Jersey, io un tizio nero di razza mista nato alle Hawaii. Lui è un'icona del rock'n'roll. Io... non sono altrettanto figo".

Obama e Springsteen si sono conosciuti durante la prima campagna di Obama per le presidenziali e da allora hanno continuato a frequentarsi. I due hanno affermato di sperare che lo show mostri una strada per "unificare" un paese diviso.

Lo show è prodotto dalla Higher Ground Productions, la compagnia fondata nel 2018 dagli Obama. L'ex presidente Usa segue le orme della moglie Michelle, che lo scorso anno aveva a sua volta debuttato con un podcast di successo. Si tratta di un colpo importante per Spotify, che negli ultimi due anni ha investito centinaia di milioni di dollari nel settore dei podcast, con contratti importanti come i diritti sul seguitissimo show di Joe Rogan e l'accordo con il principe Harry e Meghan Markle.

Qui la prima puntata:

Qui la seconda puntata: