E’ in programma per VENERDI’ 20 DICEMBRE al TEATRO GHIONE di ROMA (Via delle Fornaci, 37, inizio ore 20.30) il concerto – evento “NOTE DI NATALE”, che quest’anno avrà un titolo decisamente particolare: OMAGGIO A ROMA 2024, 1000 ALBERI PER MONTE MARIO.

E la serata si annuncia come un appassionante “mix” di musica, parole e immagini che avrann9o lo scopo di festeggiare un singolare intervento di “riforestazione comunitaria” di quello che per tutti i Romani, e non solo, è il “Belvedere” della Capitale, che lo scorso 31 luglio andò parzialmente in fumo per incendio sembra causato da una disattenzione umana.

L’iniziativa vedrà sul palcoscenico gli straordinari vocalist dei CLUSTER (Luca Moretti, Nicola Nastos, Erik Bosio, Liwen Magnatta e Letizia Poltini) e proporrà un programma di musiche natalizie, nel quale si fonderanno le partecipazioni del soprano RITA CAMMARANO e del tenore FABIO SERRANI, che saranno accompagnati al pianoforte dal maestro MICHELE BIKI PANITTI.

La serata, a condurre la quale ci sarà la collaudatissima PAOLA SALUZZI, avrà come focus una toccante “cronaca letteraria” per voce, flauto ed immagini affidata all’attrice CHIARA CAVALIERE, che - su testi di CARLO LIVERINI e accompagnata al flauto da FLAVIO SERAFINI - tornerà ai momenti di quel drammatico 31 luglio che scosse il cuore della Città Eterna, infliggendo ad uno dei suoi polmoni verdi un terribile colpo, che rimane ad oggi una piaga a cielo aperto.

Piaga per sanare la quale, al termine dell’evento saranno consegnate alla Città di Roma, 1000 PIANTE (lecci, pini domestici, pini marittimi, corbezzoli e mirti) delle tipologie botaniche andate perse nell’incendio: a riceverle dalla mani dell’attrice PATRIZIA PELLEGRINO, madrina e testimone oculare di quel terribile pomeriggio, sarà l’Assessora all’Ambiente del Comune di Roma, SABRINA ALFONSI.

Nel corso della serata una speciale targa di riconoscimento per lavoro svolto dai Vigili del Fuoco per domare le fiamme che accerchiarono Monte Mario, sarà consegnata poi al Prefetto, MADDALENA DE LUCA, Direttore centrale per le risorse umane presso il dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

L’evento – concerto, reso possibile grazie al generoso contributo di AIR FIRE BUILDING SECURITY, società impegnata da 50 anni nella sicurezza antincendio e non solo, vedrà – tra gli altri – la partecipazione della giovane attrice JULIANNE FRIEDENTHAL, alla quale – sulle note di un classico natalizio d’oltreoceano – toccherà dare il “la” allo show.

Nel cartellone della ricca serata non mancherà anche un suggestivo omaggio alla danza, affidato alla ballerina ALESSIA GANDOLFO alla quale - su coreografie di SARA SALVATORE – farà da sfondo un inedito filmato del 1967 dal titolo "Happy Holidays with Bing and Frank".

Elemento distintivo e scenografico dello spettacolo sarà l’albero – installazione, firmato e donato dalla stilista REGINA SCHRECKER, che con il suo tocco internazionale impreziosirà il palcoscenico di una nota artistica di assoluto impatto visivo e sicuro coinvolgimento.

“Non potevamo non essere al fianco di questo evento”, ha commentano uno dei principali sostenitori dell’iniziativa, MATTEO EVANGELISTI della AIR FIRE BUILDING SECURITY, “Per noi è stato quasi un dovere aderire, in nome di un un’azienda come la nostra, che è romana da generazioni e che ha molto a cuore i temi della prevenzione e della sicurezza ambientale. In un Paese civile la salvaguardia del territorio e la protezione del paesaggio vanno messi tra le priorità fondamentali per istituzioni e cittadini che abbiano veramente a cuore la Nazione in cui vivono”.

L’ingresso alla serata sarà gratuito, per inviti e fino ad esaurimento di posti.