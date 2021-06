Pesaro, al via Prospettive per un nuovo Rinascimento: invito alla resilienza

Si comincia il 4 luglio a Vallefoglia (PU) con la prima edizione del Festival “Prospettive per un nuovo Rinascimento” organizzato dall’Associazione Culturale “Distretto della Musica” sede di Vallefoglia, con lo spettacolo inaugurale “Il soffio della Nuova Vita” di Roberta Arduini del Quartetto OASI (Roberta Arduini, autrice e voce recitante, Paride Battistoni, violino, Jacopo Mariotti, violoncello, Alceste Neri, pianoforte) che si terrà a Sant’Angelo in Lizzola (Vallefoglia, PU), in Piazza IV novembre alle ore 21 con ingresso libero.

Anacleto Gambarara, presidente del “Distretto della Musica”, sassofonista e musicista affermato, nonché direttore artistico del Festival, così si è espresso: “con la nostra nuova sede di Vallefoglia, che si occupa dell’organizzazione dell’evento, abbiamo voluto lanciare un segnale positivo alla comunità dopo un anno difficile. Il Festival, che si ispira al Rinascimento, inteso anche in senso simbolico, vuole essere un invito alla resilienza collettiva”.