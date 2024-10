Premio Internazionale Manibus: l’eccellenza dell’artigianato italiano in mostra

Torna per la sua terza edizione il Premio Internazionale Manibus, un appuntamento ormai consolidato che celebra le eccellenze italiane dell’artigianato e del design, portando sotto i riflettori il meglio del Made in Italy. La serata di premiazione, diretta dal conduttore di Rai Uno, Livio Beshir, e dalla presentatrice Alina Liccione di Telenorba, si terrà il 19 ottobre al Teatro Paisiello di Lecce, con un ospite d’eccezione: il cantautore Michele Zarrillo, che si esibirà con alcuni dei suoi più grandi successi.

L’evento, prodotto da Nicola Miulli Creations, con il supporto di Regione Puglia e Pugliapromozione, rende omaggio a personalità e realtà che contribuiscono a preservare e innovare la tradizione italiana dell’artigianato. Per la serata, spazio anche alla danza con i momenti proposti da Creatura Dance Research, mentre Mariella Vitucci si occuperà delle interviste nel backstage e Ciro Fucci animerà il red carpet. La premiazione andrà in onda su Telenorba il 2 novembre e successivamente su TGN24 e Teledue.

Il Premio Manibus non si esaurisce con la cerimonia: il 20 ottobre si inaugura la mostra personale “Dreams in the dark” dell’artista Enrico Dicò, ospitata nel Castello Carlo V di Lecce fino al 30 novembre. Un’esposizione di opere uniche, caratterizzate da una sintesi perfetta tra sperimentazione e creatività.

Dal 26 ottobre, nel Castello di Copertino, sarà invece visitabile “Manibus Experience - Racconti di Puglia”, una collettiva dedicata all’artigianato e al design pugliese, con creazioni di maestri locali come gli Orafi Moramarco, Dimarmo, Parisi 1876, e artisti come Antonio Dattis e Raffaele Gentile. Per chi cerca approfondimenti tematici, il 24 ottobre si aprono anche le Manibus Masterclass con un appuntamento dedicato ai mestieri del costume, tenuto dal noto costumista Luigi Spezzacatene.

“Questo evento riconosce il valore di chi investe nelle proprie capacità, difendendo tradizioni secolari ma abbracciando l’innovazione,” ha commentato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. “La nostra regione è una fucina di giovani talenti che rappresentano con orgoglio il nostro territorio.”

Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico, ha aggiunto: “Promuovere l’autenticità del made in Italy è un obiettivo centrale. Con il Premio Manibus celebriamo il talento locale, sostenendo la crescita del settore artigianale e del design sui mercati internazionali.”

Anche il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha espresso il proprio apprezzamento: “‘Manibus’ significa fare con le mani, un concetto che rappresenta l’impegno culturale e economico di una tradizione. Vogliamo incoraggiare i giovani a scoprire l’artigianato, un mestiere che offre soddisfazioni autentiche e che appartiene alla storia dell’umanità.”

Conclude Nicola Miulli, direttore artistico: “Il Premio Manibus è un omaggio al saper fare italiano, un patrimonio di competenze e tradizioni che merita di essere valorizzato e condiviso con il mondo.”