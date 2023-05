Editoria, Ricardo Levi sbatte la porta: verso un nuovo presidente in autunno

Associazione Italiana Editori: verso un nuovo presidente al posto di Ricardo Franco Levi

Il Comitato di presidenza dell'Associazione Italiana Editori (Aie) ha avviato le procedure per l'individuazione del nuovo presidente che sarà eletto alla prossima assemblea elettiva prevista nel mese di settembre. Ricardo Franco Levi resterà in carica fino all'elezione del nuovo presidente.

Le dimissioni di Levi dal ruolo di commissario straordinario del governo per l’Italia alla Fiera del libro di Francoforte 2024 non sono state un fulmine a ciel sereno, in quanto giungono quasi al termine naturale del suo mandato di presidenza. Tuttavia, il presagio aleggiava nell’aria già da alcune settimane dopo il caso Rovelli.

Tutto è iniziato dal discorso - contro la corsa agli armamenti per il conflitto in Ucraina - sul palco tenuto dal fisico Carlo Rovelli in occasione del tradizionale concertone del 1° maggio, cui è seguita l’inattesa lettera di Levi nella quale il presidente chiedeva al fisico-scrittore di rinunciare a rappresentare l’Italia alla Buchmesse che vedeva l’Italia ospite d’onore. La lettera è stata resa pubblica su Facebook dallo stesso Rovelli. Da qui la polemica. Sono stati numerosi gli esponenti del mondo letterario a chiedere a Levi di dimettersi, definendo il suo gesto un atto di censura. Lui si è scusato, ha ammesso l’errore e rinviato l’invito a Rovelli pregandolo di tornare come ospite a Francoforte.

Adesso, però, il passo indietro, scritto in una lettera inviata al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, a cui il commissario straordinario ha rimesso il suo incarico, arriva dopo le indiscrezioni sull'azienda dove lavora il figlio, a cui Levi avrebbe - più o meno direttamente - assegnato la comunicazione italiana alla Buchmesse, almeno secondo quanto rivelato dal quotidiano Libero.