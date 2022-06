Rum Don Papa premia le opere studenti NABA, per salvaguardia dell’isola di Negros (Filippine)

Milano Design Week, Don Papa Rum e NABA: il contest artistico

La Milano Design Week si colora dei toni di Don Papa grazie agli studenti del Triennio in Graphic Design e Art Direction di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti che mercoledì 8 giugno ha accolto presso la propria sede milanese di via C. Darwin 20 la finale di un contest artistico finalizzato alla realizzazione di un nuovo pack per Don Papa Rum, il brand di rum premium originario delle Filippine.

È stato selezionato il vincitore che, grazie al proprio estro creativo ed artistico, potrebbe vedere il proprio Art Work utilizzato per il pack del Rum Don Papa nel 2023. Il podio è stato annunciato da Gabriele Rondani, PR & Marketing Director di “Rinaldi 1957”, società bolognese che rappresenta in Italia il brand.

A seguire, i partecipanti han preso parte ad un intrigante aperitivo a tema, ispirato alla flora e alla fauna tropicali tipiche dell’isola di origine del brand, con cibo filippino e il cocktail iconico del Brand, il Darker’s Don preparato da Walter Gosso, Ambassador Don Papa in Italia e Advocacy Manager per Rinaldi 1957.

La serata è stata introdotta da Patrizia Moschella, Communication and Graphic Design Area Leader di NABA, e dai docenti del triennio in Graphic Design e Art Direction di Milano e Roma, Stefano Comensoli e Daniele Marrone, che hanno seguito e indirizzato direttamente il lavoro degli studenti.

Primo Posto

Sugarlandia Life Circle, di Gloria Ricciardi: per coerenza al brief, per la circolarità dell’opera che si ispira al concetto di ecosistema, in cui ogni elemento ha un ruolo fondamentale per la sopravvivenza degli altri, compreso il vulcano Kanlaon al centro e per la corrispondenza con le linee estetiche usate dal Brand.





Secondo posto

Colorful mess, di Marco Graziaplena: freschezza del tratto e sintesi compositiva, immediatezza visiva, coerenza col brief per la presenza colorata di flora e fauna.





Terzi posto pari merito

Sugarlandias Frames, di Carlotta Nardi e Silvia Onesti: per una sintesi iconica più vicina alla cultura locale dell’isola.

Metamorphosis, di Giorgio De Leo: per l’originalità tecnica e narrativa