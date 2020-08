Scienza, i capelli ci danno informazioni su dieta e stato socioeconomico

In base alle tracce chimiche presenti sulle fibre del capello è possibile recuperare informazioni relative all’alimentazione e allo stato socioeconomico di un individuo. A rivelarlo uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences e condotto dagli esperti dell’Università dello Utah, che hanno raccolto campioni di capelli appartenenti a circa 700 persone e analizzato le differenze tra la composizione chimica delle fibre, relazionando tali variazioni in base al luogo in cui sono stati prelevati. “Si tratta di un nuovo metodo – spiega Jim Ehleringer, docente presso l’Università dello Utah – per valutare le abitudini alimentari di una comunità e i rischi salutari di tali diete, in un modo che i semplici sondaggi non possono indagare”. Il team ha iniziato a valutare l’impatto dell’alimentazione sui capelli negli anni 90. “Diverse fonti alimentari – aggiunge Thure Cerling, collega e coautore di Ehleringer – provocano reazioni chimiche differenti. Quando il cibo si scompone in amminoacidi, gli isotopi presenti nel cibo, compresi quelli di carbonio e azoto, raggiungono varie zone del nostro organismo e l’acqua si comporta allo stesso modo”.

I campioni di quasi 700 persone diverse raccolti da barbieri e parrucchieri

Nel 2008, Ehleringer, Cerling e colleghi, hanno pubblicato un articolo secondo cui la composizione isotopica dei capelli lascia tracce specifiche dei viaggi di una persona, in virtù degli isotopi nell'acqua bevuta. “Abbiamo iniziato a considerare cosa potremmo imparare – sostiene Denise Dearing, terza firma dell’articolo – dagli isotopi di carbonio e azoto nei capelli. Abbiamo raccolto campioni dai barbieri e dai parrucchieri di 65 città statunitensi e differenziato 29 codici di avviamento postale nella Salt Lake Valley, per studiare le variazioni tra le aree urbane”. Gli autori precisano che il campione analizzato, per cui sono stati raccolti capelli appartenenti a quasi 700 persone, era assolutamente casuale, non teneva conto dell’età, del sesso, dello stato di salute o del reddito dell’individuo, l’unico discrimine era la traccia isotopica.

Connessioni con abitudini alimentari, condizioni economico-sociali e salute

“I risultati – sostiene Ehleringer – hanno mostrato variazioni nei rapporti isotopici dei capelli, sia a livello locale che nazionale, ma in un intervallo relativamente ristretto. All'interno di tale variazione, è emerso che gli isotopi di carbonio erano correlati al costo della vita associato alle aree in cui i campioni sono stati raccolti”. Gli scienziati hanno inoltre confrontato l’indice di massa corporea medio nelle varie zone considerate e la composizione chimica dei capelli. “Abbiamo scoperto – scrivono gli esperti – che anche i rapporti isotopici erano correlati con l’obesità. Questo studio stabilisce delle potenziali connessioni tra abitudini alimentari, condizioni economico-sociali e salute. L'analisi degli isotopi sui capelli può rappresentare uno strumento per valutare i rischi di una comunità specifica”. Il team sottolinea che si tratta di una misura non influenzabile da ricordi personali o errati, che si riflettono nelle indagini dietetiche. “Come misura integrata e a lungo termine – conclude Ehleringer – la misurazione degli isotopi può essere utilizzata per comprendere le scelte alimentari di fasce d’età e gruppi socioeconomici differenti”.