Scienza, osservare la corona solare con l’eclissi: un nuovo metodo d’analisi

Studiare la corona solare in base ai dati raccolti durante le eclissi totali: questo l’obiettivo dei ricercatori dell’Istituto di Astronomia presso l’Università delle Hawaii, che hanno studiato la parte più esterna della nostra stella che si espande nello spazio interplanetario e pubblicato i risultati delle loro osservazioni sulla rivista Astrophysical Journal. “Le proprietà della corona solare dipendono dal campo magnetico del Sole. Abbiamo utilizzato le osservazioni sull'eclissi solare totale per misurare la forma del campo magnetico coronale con una risoluzione spaziale più elevata e su un’area più ampia”, afferma Benjamin Boe, studente presso l’Università delle Hawaii, spiegando che durante le eclissi solari totali, quando la Luna si trova frapposta tra il Sole e la Terra, è più semplice vedere la corona solare.

La struttura complessa della corona

“Nonostante le numerose osservazioni e i passi avanti nella scienza e nella tecnologia, alcuni aspetti della corona possono essere studiati solo durante le eclissi”, aggiunge Shadia Habbal, docente di Astronomia presso l’Università delle Hawaii. “La corona è stata osservata per oltre un secolo durante le eclissi, ma le immagini del fenomeno non erano mai state utilizzate per studiare la struttura del suo campo magnetico”, osserva Boe, che ha utilizzato un metodo di tracciamento automatico per le immagini della corona scattate durante le 14 eclissi degli ultimi 20 anni. "II nostro studio sembra dimostrare che la corona presenta una struttura ancora più complessa di quanto precedentemente ipotizzato, estesa per circa 4 raggi solari, invece dei 2,5 considerati finora”, precisa il ricercatore, aggiungendo che la ricerca potrebbe avere implicazioni nelle aree più disparata, dalla ricerca solare alle teorie di formazione del vento solare. “Aspetteremo la prossima eclissi solare, prevista in Sud America a dicembre 2020), conclude Boe.