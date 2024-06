Bce taglia i tassi di 25 punti base

“Il taglio dei tassi di un quarto di punto deciso dalla Banca Centrale Europea è un piccolo sollievo. Ci attendiamo, comunque, un nuovo intervento nei prossimi mesi, a luglio o settembre, con un ulteriore taglio di mezzo punto. Purtroppo, l’inflazione, che in quest’ultimo periodo ha un po’ rialzato la testa, continua a essere fortemente penalizzante. L’auspicio è che un eventuale incremento dei salari possa essere assorbito dai profitti e non dai prezzi, altrimenti vedremo l'inflazione crescere ancora più rapidamente”. Così Moreno Zani, presidente di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell'asset management.

“L’intervento della Bce resta tuttavia significativo - ha aggiunto Zani - il taglio sui tassi attuali è sicuramente importante per chi ha dei mutui a tasso variabile. Chi dovrà fare meglio i conti sull'andamento dei tassi nei prossimi anni, poi, sono soprattutto le imprese, nel momento in cui faranno investimenti a medio o lungo termine. Pensiamo, infatti, che probabilmente dovremo abituarci a vedere dei tagli tra uno e mezzo e due e mezzo con l'attuale livello dei prezzi, per cui cambieranno anche le valutazioni che si faranno sugli investimenti a lungo termine. In ogni caso - ha concluso - due o più tagli sui tassi a breve aiuteranno le persone che oggi si trovano a dover sostenere un mutuo a tasso variabile”.