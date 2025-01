Bonus edilizi, Capobianco (Conflavoro): “Incentivi diventino strutturali”

“Un sistema di bonus edilizi più semplice e accessibile era altamente desiderabile. Su questo il Governo ha fatto la scelta giusta: gli incentivi, sia per i cittadini sia per il settore, possono supportare il sistema Paese soprattutto per quanto riguarda le ristrutturazioni”. Così Roberto Capobianco, presidente nazionale di Conflavoro, a Rai News 24. “Nel complesso ci saranno però meno bonus e meno detrazioni, che restano importanti per i lavori sulla prima casa. Finisce finalmente l'era del Superbonus che ha prodotto effetti negativi, ma ci aspettavamo una strada diversa sul bonus caldaie, considerato anche l'aumento dei costi energetici. Al contempo, è necessario rafforzare i controlli a tutela delle imprese che operano nella legalità. Auspichiamo sempre che i bonus diventino strutturali al fine di dare certezze ai cittadini e agli operatori del settore”, conclude il presidente di Conflavoro.