Ddl operatori Ho.Re.Ca.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha avviato l’esame di un disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese. Nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy, il provvedimento punta a definire e qualificare i ruoli e le specifiche mansioni di chi opera nel settore Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaurant, Catering), che identifica nel suo insieme il mercato dei consumi fuoricasa.

Fra gli operatori del settore, i distributori Food & Beverage rappresentano l’indispensabile anello di congiunzione fra produttori e punti di consumo. In tal senso, la Federazione dei distributori Ho.Re.ca., Italgrob, si è fatta promotrice del provvedimento, volto a definire dal punto di vista politico e legislativo il ruolo dei diversi operatori che lavorano nel sistema Ho.Re.Ca..

Antonio Portaccio, presidente di Italgrob, ha spiegato: “Per gli operatori della distribuzione Ho.Re.Ca. riteng o sia un riconoscimento decisivo al fine di far emergere la categoria da quell’anonimato, per non dire da quella invisibilità, nella quale è stata sempre relegata. Un anonimato che non aveva in alcun modo ragion d’essere, visto il ruolo strategico che svolgono i distributori italiani. Una categoria che conta oltre 3400 aziende e che con il suo lavoro di distribuzione garantisce giornalmente forniture agli oltre 330 mila punti di consumo fra bar, ristoranti e pizzerie che lavorano in Italia, mettendo di fatto in moto un settore, quello dei consumi fuoricasa, che è uno degli asset fondamentali per l’economia del Paese. Un riconoscimento era pertanto non solo necessario, ma anche doveroso”.