Edilizia. Report Guamari 2024; Giorgio Lupoi (SPERI): “Rilanciare cultura tecnica italiana”

“La presenza di SPERI S.p.A. tra le prime società di ingegneria e architettura in Italia nella classifica elaborata da Guamari, nel suo Report 2024 sui 200 top players dell’Industria italiana AEC, ci rende orgogliosi e ci stimola a proseguire nel nostro percorso di crescita e sviluppo. Una grande attenzione all’innovazione dei processi, investimenti significativi nella digitalizzazione, il potenziamento delle risorse umane e un costante aggiornamento di formazione professionale, insieme alla condivisione di valori come sostenibilità e inclusività, sono i drivers principali dell’attività che abbiamo avviato con SPERI per rilanciare la grande cultura tecnica italiana”. Così Giorgio Lupoi, Ceo di SPERI S.p.A., Società di Ingegneria e Architettura specializzata nell’ambito hospitality, dall’advisory alla progettazione e costruzione, commenta i risultati del Report 2024 edito da Guamari sulle società di ingegneria, architettura e imprese di costruzione più performanti in Italia.

Il Report 2024 Guamari, giunto alla quattordicesima edizione, ha stilato una classifica dei 200 top players dell’Industria italiana AEC (Architecture, Engineering and Construction), esaminando aspetti come la fornitura di servizi professionali e la realizzazione di opere edili e infrastrutturali.

La menzione da parte di Guamari coincide con il compleanno di SPERI, che compie 50 anni. Un compleanno che raccoglie mezzo secolo di progetti, persone e storie. “La nostra attività - spiega Lupoi - è caratterizzata da un approccio multidisciplinare, con una varietà dei servizi offerti nelle fasi di progettazione ed esecuzione delle opere che pone SPERI quale realtà di riferimento unico nei settori delle costruzioni, alberghiero, energetico e ambientale. Crediamo molto nel valore delle competenze tecniche e siamo alla costante ricerca di nuovi talenti, come dimostra il nostro recente progetto Talent Hub”.