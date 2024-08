Jacopo De Felice, l’influencer bagnino più famoso della Puglia, alla finale dei “Bellissimi d’Italia”

Jacopo De Felice è in finale al concorso i “Bellissimi d’Italia”.

È nato a Vizzolo Predabissi ma vive a Rodi Garganico, in provincia di Foggia, Jacopo cercherà di succedere a Christian Cirelli, attuale detentore del titolo. Alla finale, che si terrà al Villaggio Hotel La Marée in provincia di Salerno dal 10 al 15 settembre, arriveranno giovani da tutta Italia.

Di recente si è parlato di Jacopo per la pubblicazione del libro “Il bagnino influencer”, dove l’autore illustra come dietro l’utilizzo dei social ci sia la speranza di diventare un famoso influencer.

“L’uomo ha tanto bisogno di comunicare e ‘connettersi socialmente’ e, per tale ragione, occorre sfruttare al meglio i vantaggi che derivano dalle tecnologie. Sappiamo tutti che i social network hanno acquistato una considerevole importanza e sono ormai parte integrante della nostra società e del nostro modo di vivere”, ha dichiarato Jacopo De Felice.

Nato a Vizzolo Predabissi, Città metropolitana di Milano, dall’età di un anno Jacopo vive a Rodi Garganico in provincia di Foggia. Nella stagione estiva fa il bagnino e, in passato, ha avuto una breve esperienza in una società di comunicazione e organizzazione eventi. Il resto è su Instagram. L’opera è scaricabile dalle piattaforme online: La Feltrinelli, Mondadori Store, Ibs, Amazon, San Paolo Store, Librerie Coop, Kobo ed altri.