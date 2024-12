Legge di Bilancio. Mirco Carloni (Lega): “Sconto su accise birrifici artigianali per sostenibilità comparto”

“Con un emendamento a mia prima firma alla Legge di Bilancio, ai piccoli birrifici artigianali che producono volumi di prodotto fino a 60 mila ettolitri, arrivano sconti delle accise compresi fra il 20 e il 50%”. È quanto dichiara in una nota il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, On. Mirco Carloni. “L’emendamento per gli sconti sulle accise per i birrifici approvato in commissione Bilancio alla Camera - aggiunge Carloni - ha come finalità quella di incentivare le produzioni artigianali in modo organico, intervenendo sulla disciplina agevolativa delle accise dovute dai ‘piccoli birrifici’ (art. 35 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico accise)). Con questo intervento – prosegue – rendiamo strutturali nel 2025 gli sconti sulle accise comprendendo in questo quadro tutti i birrifici artigianali che producano da 10.000 a 60.000 ettolitri annui di prodotto. Grazie a questa misura - conclude Carloni - abbiamo voluto rispondere concretamente alle necessità e alle aspettative degli agricoltori italiani proponendo uno strumento di sostenibilità sociale ed economica che va nella direzione di garantire una maggiore e, al tempo stesso, migliore redditività delle loro aziende”.