oVer Edizioni pubblica “Il saper fare italiano. Storie di artigiani dal Nord al Sud” del giornalista Maurizio Carucci

“Il saper fare italiano. Storie di artigiani dal Nord al Sud”, è il saggio scritto dal giornalista Maurizio Carucci e pubblicato dalla casa editrice oVer Edizioni. Il libro raccoglie storie dell’artigianato italiano, un patrimonio di saperi e abilità manuali che ha attraversato i secoli. Sono storie che valorizzano un’eredità del passato, ma che allo stesso tempo guardano al futuro, offrendo alle nuove generazioni preziose opportunità d’impiego.

Carucci invita a riflettere su un paradosso del nostro tempo: mentre da un lato cresce l’interesse per la qualità, dall’altro si registra la preoccupante diminuzione del numero degli artigiani, con la chiusura di tante botteghe artigiane, schiacciate dalla diffusione di un consumo massificato sempre più predominante. Nei suoi racconti emerge il senso del “saper fare italiano”, la bellezza di un mestiere antico, l’orgoglio di pensare e creare prodotti autentici e originali, il gusto di dare forma con le proprie mani a idee e sogni.

Il libro è anche un appello alle famiglie e al mondo della scuola, affinché mettano in campo tutti gli strumenti utili per mantenere in vita la tradizione artigianale del nostro Paese.

“Il volume è un omaggio all’artigianato, al lavoro manuale, alle eccellenze italiane - afferma Maurizio Carucci- in queste pagine sono raccolte le storie di artisti e imprenditori, che da nord a sud hanno dato lustro all’economia e alle tradizioni del nostro Paese. Purtroppo, nelle nostre città e nei paesi di provincia sono ormai in via di estinzione tante botteghe artigianali. Diminuiscono gli artigiani e le aziende di questo settore, ma anche il paesaggio urbano sta cambiando volto. Sono ormai ridotte al lumicino - aggiunge l’autore - le attività storiche che ospitano calzolai, corniciai, fabbri, falegnami, fotografi, lavasecco, orologiai, pellettieri, riparatori di elettrodomestici e tv, sarti, tappezzieri. Attività, nella stragrande maggioranza dei casi a conduzione familiare, che hanno contraddistinto la storia di molti quartieri, piazze e vie delle nostre città. L’artigiano di domani sarà colui che vincerà la sfida della tecnologia per rilanciare anche i ‘vecchi saperi’. Alla base di tutto, comunque, rimarrà il saper fare, che è il vero motore della nostra eccellenza manifatturiera” conclude.

L’eBook è acquistabile sulle principali piattaforme online, tra cui Amazon, Ibs, Feltrinelli, Mondadori store, Kobo.

