Previdenza complementare: Fon.Te. primo fondo negoziale in Italia con adesione full digital

Il Consiglio di Amministrazione di Fondo Fon.Te., il fondo pensione complementare per i dipendenti di aziende del settore terziario, ha deliberato la possibilità di aderire online. Fon.Te. div enta così il primo fondo negoz iale in Italia a offrire un se rvizio di iscrizione completamente digitale.

A partire da martedì 1° aprile 2025, sarà possibile aderire a Fon.Te. tramite una procedura di iscrizione full digital, el iminando la necessità di documenti cartacei e rendendo il processo più rapido e semplice. I poten ziali iscritti avranno l’ opportunità di effettuare l’ iscrizione in completa autonom ia, seguendo le istruzioni disponibili in una sezione dedicata sul sito. Questa innovazione si inserisce nel percorso di m odernizzazione e semplificazio ne avviato da Fon.Te., con l’ obiettivo di facilitare l’accesso alla Previdenza Complementare per migliaia di lavoratori e lavoratrici del settore terziario.