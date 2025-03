Sicilia e IRVO protagonisti a SOL2EXPO Verona: l’oro verde siciliano in mostra come eccellenza del territorio

L’isola è terza in Italia per superficie olivetata, produzione di olio d’oliva, frantoi attivi e seconda per numero di aziende agricole olivicole e valore della produzione di oli EVO DOP e IGP

L'olio extravergine siciliano, autentico simbolo di qualità, tradizione e cultura, rappresenta una delle eccellenze più apprezzate nel panorama internazionale, simbolo di un territorio unico, dove il clima e le varietà autoctone creano le condizioni ideali per una produzione di alto valore. È questo il tema al centro della conferenza stampa promossa dall’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (IRVO), ente pubblico dedicato alla valorizzazione della vitivinicoltura e dell’olivicoltura siciliana, in collaborazione con l’Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, in occasione di SOL2EXPO, l’evento internazionale dedicato all’olio di qualità a Veronafiere.

La Sicilia scelta come European Region of Gastronomy 2025: per tutto l’anno numerose attività ed eventi per celebrare questo traguardo

Durante la conferenza è stato sottolineato come l’importante riconoscimento ottenuto dalla Sicilia, proclamata European Region of Gastronomy 2025 dall’Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo (IGCAT), avrà la sua totale celebrazione nel corso dell’anno. Infatti, l’IRVO e l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura hanno annunciato che per tutto il 2025 sarà organizzato un calendario ricco di attività ed eventi volti a valorizzare questo traguardo. Il primo appuntamento celebrativo si è svolto con uno show cooking, presso lo storico Palazzo della Gran Guardia a Verona, durante il quale sono state presentate le eccellenze gastronomiche siciliane. Inoltre, l’incontro a SOL2EXPO ha rappresentato l’occasione per svelare il nuovo logo, destinato a identificare le iniziative promozionali legate al riconoscimento. Questo simbolo, ideato per rappresentare l’unicità della Sicilia, sintetizza in maniera immediata e distintiva il suo straordinario patrimonio culturale, enogastronomico e territoriale, offrendo un’immagine forte e riconoscibile che accompagnerà la Regione durante l’anno del premio.

Il settore olivicolo-oleario in Sicilia

Dall’Osservatorio Vitivinicolo e Olivicolo oleario IRVO emerge che la Sicilia, con 162.255 ettari, è la terza regione italiana, dopo Puglia e Calabria, sia per superficie olivetata totale, con una incidenza del 15% sul totale nazionale (dati Istat SPA 2024), sia per superficie olivetata condotta in biologico, con una incidenza del 14% sul totale nazionale (dato al 2023 fonte “Bio in cifre 2024” Sinab/Masaf/Ismea/Ciheam Bari). Inoltre, è la terza regione italiana relativamente alla produzione di olio di oliva e per numero di frantoi attivi (Ismea Scheda di settore 2024). Sale, invece, al secondo posto per numero di aziende agricole olivicole dopo la Puglia e seguita al terzo posto dalla Calabria. Detiene, peraltro, il secondo posto per valore della produzione di oli EVO targati DOP e IGP (Rapporto Ismea-Qualivita dicembre 2024).

Secondo il Sen. Matteo Gelmetti, membro della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica e Vicepresidente di Veronafiere: “Il Governo italiano sta giocando un ruolo da protagonista nel settore agricolo, valorizzando un comparto che rappresenta un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Tuttavia, alcuni dei nostri prodotti di punta sono sotto attacco. Le eccellenze agroalimentari italiane sono apprezzate nei supermercati e nei ristoranti di tutta Europa. Per questo motivo, abbiamo deciso di dedicare una fiera specifica all’olio, offrendo il giusto spazio a un prodotto sempre più apprezzato dai consumatori, che stanno diventando più consapevoli della varietà e della qualità dell’olio italiano. Chi fa impresa ha bisogno di certezze e continuità. Per questo, il Governo italiano è attivamente impegnato nei tavoli internazionali per tutelare il settore agricolo. La stabilità politica garantita dal Governo Meloni rappresenta un unicum in Europa, assicurando una strategia chiara e coerente per il futuro dell’agricoltura italiana”.

Fulvio Bellomo, Dirigente Generale del Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana ha osservato: "La partecipazione a SOL2EXPO è un'occasione importante per divulgare la conoscenza dei nostri prodotti a livello italiano e internazionale. Oggi presentiamo il nuovo logo in cui sono rappresentate le singole province siciliane. L'obiettivo è diffondere il grande patrimonio agroalimentare dell'isola che ha una storia e una tradizione straordinaria. Nel corso di quest'anno saremo in prima fila nel raccontare le radici gastronomiche della Sicilia mettendo al centro le grandi eccellenze presenti sui territori".

“L'IRVO, da sempre impegnato nella valorizzazione delle produzioni agricole regionali, gioca un ruolo chiave nel sostenere non solo le radici e la cultura che rendono il nostro olio extravergine d’oliva così speciale, ma anche l'innovazione che permette di proiettare i nostri prodotti sui mercati internazionali. Si tratta di un'occasione preziosa per rafforzare la visibilità dell'oro verde siciliano, consolidare il suo posizionamento come prodotto di alta qualità e favorire la crescita sostenibile del territorio” ha sottolineato Giuseppa Mistretta, Commissario straordinario dell’IRVO.

Pietro Giovanni Trincanato, Consigliere comunale delegato dal Sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ha affermato: "La città di Verona è orgogliosa di ospitare SOL2EXPO. Credo che questo possa diventare un modello di come fare rete in modo strategico. L'ente fieristico può veicolare il grande patrimonio agroalimentare per costruire nei fatti quella coesione nazionale e quella sinergia che è essenziale al Paese. Verona ha una straordinaria vocazione all'accoglienza. In tal senso, SOL2EXPO offre l'opportunità di mettere a fattore comune per replicare gli esempi virtuosi presenti a livello territoriale".